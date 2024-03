Šarović: Usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca rezultiralo zatvaranjem računa za sankcionirane osobe

Bivši predsjednik SDS Mirko Šarović kazao je da je usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca rezultiralo zatvaranjem računama u bankama.

– U suštini, ti ljudi koji normalno rade bili su 20 godina primali normalnu plaću zato što nije bilo ovog zakona, zato što ga Bosna i Hercegovina nije prihvatila. Sad se samo čekao taj trenutak i iz Brisela i Vašingtona da se taj zakon usvoji da bi se mogle preduzeti mjere odmah protiv jednog broja ljudi i protiv drugih možda u budućnosti – rekao je Šarović.

– Oni ovo nisu čitali ili su neki namjerno pustili da se zakuha! Račun SDS-u blokiran nakon što je evropski Zakon o sprečavanju pranja novca usvojen.

On ističe da će tek sada biti pritisaka i posljedica. Dešavanja u NSRS je opisao kao promociju nove epizode krize u BiH sa neizvjesnim ishodom.

Nakon toga se osvrnuo i na Milorada Dodika.

– Dodik najzabrinutiji otkad ga ja znam. On polako nije u ulozi da kreira i početak krize i njeno finale. Njegova rečenica gdje je rekao: “Ja idem do kraja” meni je ključna. Nije rekao šta podrazumijeva kraj, to je predmet analiza šta on smjera. Šta je to ja idem do kraja?! Dodik će u tom nadmudrivanju koje slijedi pokušati da nađe izlaz za sebe i svoju političku opciju. Pokušat će se izvući iz cijele priče – rekao je,piše Avaz

