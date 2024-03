Noćas pomičemo kazaljke na satu: Počinje ljetno računanje vremena

Ljetno računanje ove godine počinje 31. ožujka u dva sata ujutro. Tada će se kazaljke pomicati za jedan sat unaprijed pa će dva sata postati tri sata ujutro. Spavat ćemo jedan sat kraće.

Podjelom na ljetno i zimsko računanje vremena, bolje se iskorištava prirodno sunčevo svjetlo i tako štedi energija.

Pomicanjem kazaljke pomiče se i vrijeme unutar kojeg će se električna energija obračunavati po višoj, odnosno nižoj tarifi.

Do sada se električna energija obračunavala po višoj tarifi od 7 do 21 sat, a prelaskom na ljetno računanje vremena to će biti od 8 do 22 sata.

Niža tarifa dosad je vrijedila od 21 sat do 7 sati ujutro, a sada će se obračunavati u periodu od 22 sata do 8 sati ujutro,piše N1

Takvo računanje vremena trajat će sve do 29. listopada kada će se kazaljke promicati za jedan sat unatrag pa će tri sata ujutro postati dva sata ujutro. Tada počinje zimsko računanje vremena.

Vlada je Uredbom o ljetnom računanju vremena odredila otkad će vrijediti ljetno računanje vremena sve do 2026. godine.

