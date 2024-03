Očekuju se jaki udari vjetra, moguć nestanak struje: Najavljeni i pljuskovi, na planinama snijeg

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica 0 stepeni, Bihać, Sanski Most, Sokolac, Tuzla i Zenica 6, Ivan Sedlo 8, Livno 10, Bugojno 11, Gradačac, Sarajevo, Široki Brijeg i Trebinje 12, Mostar 13, Neum 15 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 938 milibara, za 4 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. Lokalni pljuskovi se očeku u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Tokom noći kiša na jugu, zapadu i sjeverozapadu naše zemlje. Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, u sjevernim područjima Bosne do 20 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne je lokalno moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.

Bioprognoza – Slično kao i prvog dana vikenda, pri tome uz manje padavina, ali i dalje sa natprosječnim temperaturama i južinom, koja bi kod osjetljivih osoba mogla uzrokovati jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili u toplijim dijelovima dana. Također, preporučljivo je reducirati aktivnosti.

11.03.2024 (Ponedjeljak)., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na vrhovima planina se očekuje snijeg. Obilnije padavina u Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar u Bosni slab do umjeren južni i jugoistočni, u jutarnjim satima povremeno sa jakim udarima. U Hercegovini prije podne jak, a poslije podne uglavnom slab jugo. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

12.03.2024 (Utorak)., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na planinama se očekuje slab snijeg. Poslije podne u većem dijelu zemlje se očekuje slaba kiša, a tokom noći uglavnom u Hercegovini. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 12, na jugu do 14 stepeni.

13.03.2024 (Srijeda)., pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći u Bosni slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Na planinama slab snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 17 stepeni.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. Meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje je jak vjetar južnog pravca. Udari vjetra očekuju se od 06:00 sati 10. marta do 12:00 sati 11. marta 2024. godine.

Širom Bosne i Hercegovine izgledni su udari juga od 40 do 60, na planinama i visoravnima i do 85 km/h.

