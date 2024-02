Bogićević zaplakao i svoju nagradu poklonio dječacima – leptirima bez krila: “Vi ste moji heroji”

“Mi smo u Evropi, a čitav život molimo da nas Evropa primi! Evropa ima dug prema BiH! Da su htjeli, Dejton je mogao biti skrojen i 1992. godine. Ne treba novo žarište u srcu Evrope! Imam dozu rezerve prema Evropi i evropskom putu BiH”, ističe Bogićević, pa nastavlja:Raspada se svjetski pravni poredak! [Antonio] Guterres (generalni sekretar UN-a, op.pr.) je to rekao! Kad to kaže Guterres, to je onda relevantna informacija! Ovdje možemo registrovati što se dešava u svijetu i spremati se za pogoršanje situacije! Možemo i moramo! Srbija i Hrvatska uvode vojni rok… Ne treba to sve potcijeniti!”Na pitanje – jesmo li mi potrebniji Evropi ili oni nama? Rade li to iz svog interesa?, Bogićević odgovara: “Mi Evropi trebamo, a oni nama još više! Olako ne mogu ništa prihvatiti jer imam loše iskustvo iz devedesetih!”Evropa nije jedinstvena?

“Ne! Jedino što je trajno su interesi! Oni se mijenjaju! Da ne budemo toliki pesimisti, treba prepustiti vremenu, pa da vidimo šta će ta Evropa učiniti!”Na pitanje da li iko od lidera od njega traži politički savjet, on je odgovorio

“Ne, i ne treba! Kad bi samo dio pažnje posvetili državi koliko posvjećujemo naciji, imali bismo funkcionalnu državu! Historija nas uči da narod ne može niko uništiti, što svjedoči skoro osamdeset godina palestinskog slučaja, ali vidimo kako im je bez države. Nema mira u svijetu dok se ne riješi palestinsko pitanje! Jedino ispravno rješenje su palestinska i izraelska država!”

Kada je upitan da dâ ocjenu rada Trojke, prvo je kratko odgovorio ‘bilo bi dobro da budu još uporniji’, a na insistiranje Hadžifejzovića da i dalje komentira, jasno je odgovorio: “Ne želim! Neka rade svoj posao najbolje moguće!”

Potom je uslijedilo pitanje – “Kad je bilo gotovo da budete gradonačelnik Sarajeva, optužbe su stigle na račun SDP-a da su Vam ‘napakovali’. Šta znate o tome?”

“Nisam imao izbornu kampanju! Nisam tražio to. Prihvatio sam jer sam preživio rat u ovom gradu – gradu koji je pretvoren u logor! Dugo su tražili od mene da to prihvatim… Prihvatio sam s namjerom da pomognem ovom gradu! Dogodilo su da su dva čovjeka iz SDP-a bila protiv njihovog prijedloga, ali to je do njih… nije do mene! Do njih u partiji i do njih lično!”

Mislite da su dvojica mogla sama?

“Ne znam, sve je moguće. Nisam nikad razgovarao na tu temu! Ponudio sam svoje političke usluge, rekli su ‘ne treba’, ja sam se zahvalio i tu je tačka.”

Jeste li ljuti?

“Na njih ne! Ljut sam samo na sebe, jer sam im vjerovao! Bože moj, život ide dalje!”

Bogić Bogićević je pobjednik jubilarnog dvadesetog izbora za CD ličnost godine, ali je svoju nagradu odlučio pokloniti drugim sa liste, Ismailu Zulfiću i Ismailu Barlovu. Pogledajte kako je to izgledalo u videoprilogu,pise FACE

Facebook komentari