Porodica Amre Kahrimanović najavila nove proteste, pozvali sve građane, ambasadore i visokog predstavnika

“Znali smo da neće dati ostavke danas. Nemaju morala. Ali nekako smo se u dubini duše nadali da će pokazati trunku ljudskosti, morala. Podnijeti ostavku. Samo su pokazali da nemaju empatiju”, istakao je sin ubijene, Damir Hadžić.

“Nije da nemam riječi. Imam beskonačan vrisak. Beskonačan vrisak kao što se dvije prave sijeku u beskonačnosti. Pa, BiH imate li vi obraza?”, upitao je Amrin brat, Nedžad Kahrimanović.

Za ostavku ministra Hajrudina Mehanovića bili su zastupnici SDP, DF/GS, NIP-a, Naše stranke, PDA.

“Mi smo jednim zaključkom tražili da ministar podnese ostavku i prihvati političku odgovornost. Ukoliko on to ne uradi, da preuzme odgovornost premijer i zatraži njegovu smjenu. To je najjednostavnija proceudra u kojoj bismo pokazali osdgovornost naspram situacije u kojoj se nalazimo”, naveo je Dževad Hadžić iz Kluba zastupnika SDP-a.

Protiv toga su bili poslanici SDA, a suzdržani Socijaldemokrate i nezavisni poslanik Jakub Suljkanović. Kako su kazali, čekat će rezultate istrage FUP-a koji je preuzeo slučaj i istragu vezanu za ubistvo Amre Kahrumanović koju je ubio policijski službenik Elvis Ćustendil službenim pištoljem.

“Upravo tako, ne želimo ništa prejudicirati, nečije odluke. Istraga je u toku. Očekujemo rezultate istrage u nekom zadanom vremenskom periodu, shodno njihovoj metodologiji rada. Tek tada možemo postupati i tražiti ličnu odgovornost”, rekao je Šekib Umihanić iz Kluba zastupnika SDA,piše N1

“Ovo je čin pojedinca u kojem su sigurno napravljene neke greške u sistemu i treba da se istraže svi ljudi koji su bili u sistemu odlučivanja i zapovijedanja nisu preuzeli neophodne radnje, odnosno, koji svojim nečinjenjem nisu spriječili da se ovo desi, oni trebaju odgovarati”, dodao je predsjednik Skupštine TK, Žarko Vujović.

Umjesto ostavki traži se ubrzanje istrage i procjena sigurnosne situacije u TK. Brat i sin ubijene svoj revolt izrazili su i okretanjem leđa direktoru policije Dževadu Kormanu te pojedinim zastupnicima.

Porodica je proučila da neće odustati od traženja prave i da dalje traže ostavke, pozvali su sve građane Tuzle, strane ambasadore i visokog predstavnika da u subotu u 12.00 sati dođu na miran protest.

