Bh. meteorolozi objavili prognozu do 12. februara

Kako javljaju, do subote u Hercegovini i na jugozapadu Bosne zadržat će se pretežno oblačno vrijeme uz lokalno i povremeno kišu, u manjim količinama.Kako javljaju, do subote u Hercegovini i na jugozapadu Bosne zadržat će se pretežno oblačno vrijeme uz lokalno i povremeno kišu, u manjim količinama.”U ostatku zemlje ostaje pretežno sunčano vrijeme. Toplo, najtoplije u sjevernim, sjeveroistočnim dijelovima Bosne uz dnevne maksimume do oko 20 °C. Jutra ne previše hladna uz temperature većinom u plusu, rijetko gdje uz slabiji mraz.U subotu (10.02.) i nedjelju( 11.02.) uticaj ciklona koji će nam pristizati sa zapada donoseći porast oblačnosti cijeloj zemlji. Hercegovinu i jugozapad Bosne tada očekuje većinom obilnija kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U ostatku zemlje bez većih padavina, iako će biti u naletima kiše u većem dijelu zemlje.Do kraja sedmice povremeno umjeren do na udare jak jugo u većem dijelu zemlje. Vrhunac vjetra u petak i za vikend kada će lokalno biti olujnih udara, jačine do oko 80 km/h,piše Radiosarajevo

Od ponedjeljka (12.02.) vjetar okreće na sjeverni smijer donoseći pad temperature uz nastavak nestabilnog vremena i povremenih padavina”, saopćili su iz BHMeteo.

Facebook komentari