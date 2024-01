U Srebrenici potpisana Muslimansko-jevrejska mirovna inicijativa: Principi dijaloga Kavazović-Rosensaft

Riječ je o dokumentu „Principi dijaloga Kavazović-Rosensaft“ koji definiše

alate za održavanje međureligijskih kontakata, lanaca komunikacije i veza u

teškim vremenima globalnog, regionalnog i/ili lokalnih sukoba, a koji uključuju

muslimansku i jevrejsku zajednicu.

Njime se obavezuje na posvećenost pamćenju žrtava prošlih genocida,

odricanje od svih oblika antisemitizma, islamofobije i drugih oblika netrpeljivosti, o

nepopustljivoj posvećenosti zaštiti života, te dosljednoj saosjećajnoj komunikaciji.

Poručeno je da će danas potpisana deklaracija biti vodilja i obećanje

budućim generacijama i svjedočanstvo snage saradnje i međusobnog poštovanja

u izgradnji svijeta trajnog mira i harmonije.

Potpisivanje dokumenta je uslijedilo nakon programa u kojem su učestvovali

visoki državni i međunarodni zvaničnici, te predstavnici Islamske i Jevrejske

zajednice u Bosni i Hercegovini. Kao svjedoci prisustvovali su Munira Subašić,

predsjednica Udruženja "Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa" te Jakob Finci,

predsjednik Jevrejske zajednice u BiH.

U nastavku integralni tekst danas potpisanog dokumenta:

"U svijetu u kojem još uvijek čujemo odjeke Holokausta i genocida u

Srebrenici, mi, učesnici muslimansko-jevrejske mirovne inicijative, okupljamo se

kako bismo iskovali put pomirenja, međusobnog poštovanja i aktivne izgradnje

mira. Naše putovanje je vođeno principima našeg kontinuiranog dijaloga čak i u

najtežim vremenima, svjetionikom koji vodi našu zajedničku posvećenost

budućnosti u kojoj razumijevanje i zajedništvo mogu pobijediti mržnju, strah i rat.

Naše obaveze:

Posvećenost pamćenju žrtava prošlih genocida: Obavezujemo se da ćemo

ovjekovječiti sjećanje na žrtve Holokausta i genocida u Srebrenici kako bi buduće

generacije pamtile da su ove žrtve živjele i na kakav su divljački način ubijene.

Čineći to, takođe se obavezujemo da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da se

borimo protiv mržnje, antisemitizma, islamofobije, ksenofobije, rasizma i drugih

netrpeljivosti koje su omogućile genocide počinjene u Auschwitzu, Bergen-

Belsenu, Srebrenici, Jacenovcu, Kigaliju i svim drugim mjestima užasa.svih manifestacija antisemitizma, islamofobije, ksenofobije i drugih netrpeljivosti,

kao i svih oblika mržnje zasnovane na rasnoj, etničkoj, vjerskoj ili nacionalnoj

osnovi. Obvezujemo se da nikada nećemo šutjeti kada muškarci, žene i djeca

budu ubijeni, mučeni, silovani, uzeti za taoce ili bili meta za uništenje zbog

njihovog rasnog, etničkog, vjerskog ili nacionalnog identiteta, i dalje se

obavezujemo da ćemo odbaciti i osuditi svaki oblik glorifikacije ili pokušaj

rehabilitacije počinilaca takvih djela.

Nepopustljiva posvećenost zaštiti života: Postojani smo u našoj posvećenosti

zaštite života civila. Žalimo zbog gubitka života i strahota svojstvenih svim

ratovima i oružanim sukobima i molimo se za mir za cijelo čovječanstvo.

Istovremeno, svjesni smo da narodi imaju obavezu da brane i štite svoje građane i

da sprječavaju genocide, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i druga zlodjela.

Naša saradnja će aktivno uključivati osiguravanje vanjske podrške i intervencije

kada je to potrebno, sa glavnim ciljem zaštite nevinih i ranjivih grupa usred

sukoba, uključujući one koji su u toku i buduće. Sloboda izražavanja unutar okvira

poštovanja: Podržavamo pravo lidera iz naših zajednica da slobodno izraze svoje

brige i perspektive sve dok to čine u atmosferi međusobnog poštovanja i

tolerancije bez uključivanja ili pristanka na govor mržnje bilo koje vrste.

Takvo otvoreno izražavanje ključno je za podsticanje razumijevanja i neće ometati

naš tekući dijalog, već ga obogatiti, stvarajući temelj povjerenja i međusobnog

poštovanja.

Dosljedna, saosjećajna komunikacija: Obećavamo se da ćemo održavati

dosljedne i saosećajne kanale komunikacije, shvaćajući da su empatija i

međusobno poštovanje ključni u upravljanju i izgradnji trajnog mira.

Zajednički napori u vremenima krize: U trenucima krize, stojimo zajedno,

udružujemo svoje resurse, znanje i strategije. Naši zajednički napori proširit će se

na krizno upravljanje, održavanje mira i operacija oporavka, osiguravajući snažnu

podršku i zaštitu za naše zajednice.

Naša vizija:

Vezana našom historijom i vođena zajedničkom odgovornošću prema budućim

generacijama, ova deklaracija simbolizira našu posvećenost svijetu u kojem

razlike postaju mostovi učenja, a svaki život cijenjeno blago.

Na kraju, razmišljamo o mudrosti naše tradicije:

Iz Časnog Kur'ana: "Ko spasi jednog čovjeka – kao da je spasio čovječanstvo u

potpunosti" (Kur'an 5:32).

Iz Talmuda: „Sveto pismo smatra da je onaj ko spasi jedan život spasio cijeli

svijet“ (Sanhedrin 37a).

Ova učenja inspirišu i usmjeravaju naše napore dok idemo naprijed, ujedinjeni u

našoj odlučnosti da zaštitimo, poštujemo i slavimo svetost ljudskog života. Neka

ova deklaracija bude naša vodilja, obećanje budućim generacijama i

svjedočanstvo snage saradnje i međusobnog poštovanja u izgradnji svijeta trajnog

mira i harmonije".

Facebook komentari