Radnici Hrvatske pošte Mostar ponovo na ulici

Male plate i loši uslovi rada glavni su razlozi zbog kojih su danas održali dvosatni štrajk. No to su samo

dva od više njih, jer ističu, ništa u firmi ne funkcionira kako treba.

– Prije svega u tehnologiji – od poštara preko šalterskih radnika, sortirnice, vozača, administrativnih

radnika… Nedostaju ljudi, kaže predsjednik Nezavisnih sindikata radnika HP-a Mostar, Tomislav Erić.

To se ne vidi na prvi pogled, pojašnjava, ali se sve raspada. Kao primjer naveo je poštanske urede u

Žepču i Čapljini, gdje je, kaže, u posljednih godinu od 25 zaposlenih u proizvodnji, 24 dalo otkaz. Za

takvo stanje optužuje Upravu kojoj su uputili zahtjeve.

– Tražimo povećanje koeficijenta, izjednačavanje satnice sa Bh. poštom, izjednačavanje toplog

oobroka koji je kod njih veći za 5 maraka, dodaje Erić.

Poštanski radnici osim što nisu zadovljni trenutnim stanjem u firmi, nisu ni sa ljudima koji je vode, a

koji su, kako tvrde instalirani iz HDZ-a BiH.

– Plaća nam je dno dna. Ovo sto nama rade je dno. Sebi nabacuju plate, a nama ne daju. Imam 930

maraka i radim 27 dana u mjesecu. Sve su mi subote u mjesecu radne, kaže vozač brze pošte, Stipo

Mamuša.

Iako su zahtjeve uputili upravi, ne vjeruju, bar iz dosadašnjeg iskustva, da će ona bilo šta poduzeti. U

slučaju da se to ne desi, nisu htjeli govoriti koji su njihivi naredni koraci. Ističu da Uprava društva

smatra da ovakvim postupanjem sindikat ne pridonosi poboljšanju materijalnog statusa radnika,

nego stvara negativnu reputaciju.

