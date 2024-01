Sladić: Naredne sedmice veliki temperaturni skok

“Da, ja mogu potvrditi da definitivno ovaj ugriz zime neće dugo potrajati i da je pred nama veoma brzo određeni vid zatopljenja. Južna strujanja koja očekujemo će biti sve izvjesnija tokom iduće sedmice pa će polako rasti temperaturama zraka. Najprije one na višim nadmorskim visinama, a potom i u nizinama. Treba istaći prije svega da mi nećemo osjetiti taj porast odmah, već postepeno. Pogotovo u početku sedmice kada ponovo očekujemo da će biti dotoka vlažnog i nešto nestabilnijeg zraka sa zapada i jugozapada kontinenta koji će usloviti nove padavine. Ovoga puta u većem dijelu BiH bi se radilo kiši, s obzirom na to da je zrak sa područja Mediterana. S druge strane, na planinama može biti malo snijega, ali od srijede temperature zraka osjetno rastu, zahvaljujući pritisku osjetno toplije zračne mase s jugozapada kontinenta, jača jugo. I to će biti uzrok da temperature zraka značajnije porastu. Dakle, nakon današnjih jutarnjih minus 5 do minus 10, mi govorimo da će temperatura u srijedu, pogotovo idući četvrtak, ići do plus 15, plus 16 stepeni. Tako da, generalno gledano, mi možemo govoriti o zatopljenju, koje će najvjerovatnije opet imati manju tendenciju sa padom temperature zraka kako bude.”

Zima bi mogla pokazati zube u martu ili aprilu

“Ako se sada pogleda materijal, neke bitnije zime nema u narednom periodu. Plus, treba istaknuti ne samo s aspekta trenutnih pokazatelja prognoznih modela, već i pojedinih tropskih interakcija koje utječu na vrijeme i u ovim našim područjima. S obzirom na protekle godine u kojima smo u martu, aprilu, pa čak i maju mjesecu imali prodore osjetno hladnijeg zraka sa sjevera i srednjoeuropskog kontinenta, ni ove godine, nažalost, ne treba da nas iznenadi sličan scenarij. A s obzirom na to da dosta je nakupljene hladnoće sada na području sjeverne i srednjoeuropske Europe, tako da generalno gledano i ponašanje tog takozvanog polarnog vrtloga, odnosno sama ta interakcija između stratosfere i troposfere će imati određenu implikaciju u drugom dijelu zime.” kazao je Sladić,piše N1

