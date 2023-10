Meteorolozi objavili kakvo vrijeme možemo očekivati u narednih nekoliko dana

U nedjelju, 29. oktobra bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 16 do 22, u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne do 25 stepeni.

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se u ponedjeljak 30. oktobra. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 18 do 24, u sjevernim područjima Bosne do 26 stepeni.

U utorak, 31. oktobra bit će pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Intenzivniji pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se poslije podne u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 17 do 23 stepena.

U srijedu, 1. novembra jutro će biti umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje u ostatku dana. U jutranjim satima, u sjevernim i istočnim područjima Bosne, očekuje se kiša. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH,piše N1

Facebook komentari