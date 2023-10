Izraelski ministar: Nema struje, vode niti goriva za Gazu dok se taoci ne oslobode

Izrael je danas saopštio da neće biti humanitarnih izuzetaka od opsade pojasa Gaze sve dok svi izraelski taoci ne budu oslobođeni. Objava dolazi nakon što je Crveni krst molio da se dozvoli ulazak goriva kako bi spriječilo da se preplavljene bolnice “pretvore u mrtvačnice”, javlja Reuters.

A man mourns the death of Palestinians from the Samour family, who were killed in Israeli strikes on their house, at a land near to their home as the residents struggle to find spaces in cemeteries, in Khan Younis in the southern Gaza Strip October 12, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa