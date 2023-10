Klara Buntić otvorila dušu: Mržnja ljudi me zgrozila, nazivaju me “glumicom”

Ne želi vidjeti na što nalikuje nakon što ju je pretukao suprug, bivši srebrni rukometni reprezentativac Denis Buntić. Smršavjela, ispijenog je izgleda, tijelo joj je puno ogrebotina i modrica. Ljubičasto-zelenih podljeva, žuto-crnih masnica, crvenih razderotina. Vidjeli smo njezine modrice, piše Jutarnji.hr koji donosi ispovijest žene bivšeg rukometnog reprezentativca Hrvatske.Tjedan dana nije izašla van, vrlo rijetko na balkonu sa stražnje strane kuće udahne malo svježeg zraka.

“Proživljavam pakao, ne znam kako bih to drugačije nazvala. Ta mržnja na društvenim mrežama me zaprepastila. Zgrozila. Prema tim sam komentarima ja “kriva jer sam ga izazvala”, “snimka je montirana”, “niskorazredna sam glumica”, “ženska manipulatorica”, “obična krmača”… Nevjerojatno kako ljudi lako etiketiraju druge i sude im, bez zrnca uvida u moj život”, kaže otvoreno za Nedjeljni Jutarnji.vuči loše kao da u njoj nema ni trunke života, samo kad se obraća djetetu čuje se emocija u glasu.

“Nisam javna osoba i sve je ovo za mene šok. Ali, morala sam postupiti kako jesam i opet bih. Jer, ja mislim da me tada htio ubiti”, objašnjava. Posljednji tjedan najradije bi izbrisala iz života.

S Klarom su novinari Jutarnjeg razgovarali u petak, točno sedam dana nakon najbrutalnijeg događaja u njezinih 25 godina. Iako, i prije dva mjeseca joj je uskoro bivši suprug, jer predala je dokumente za razvod braka, udarcem u glavu probio bubnjić, ali vjerovala je preklinjanju da je to posljednji put. Da će Denis prestati piti i drogirati se.

I inače je sitna žena, danas je još sitnija.

“Ne jedem, ne mogu, povratim sve što pokušam pojesti. Mislila sam da je to zbog psihičkog šoka, ali cijelo me tijelo boli znatno jače nego na početku, osobito abdomen. Mislim da bih trebala na kompletan zdravstveni pregled jer lomova nemam, ali ne znam što je s unutarnjim organima. Znam samo da mi nije dobro, da me boli. Govorim o fizičkom bolu, o duševnoj patnji neću, teško je opisati tu u jednom trenutku silinu loših emocija, a u drugom apsolutnu prazninu”, ispričala je.

Pretukao ju je muž s kojim je u vezi četiri godine, prve dvije na daljinu i s prekidima jer je živjela i studirala u Zagrebu, a on je bio u Ljubuškom. Posljednje su dvije godine u ozbiljnoj vezi. Nakon što se Klara u listopadu 2021. zbog Denisa vratila u Ljubuški i počela živjeti s njim, vjenčali su se prošle godine na njezin rođendan, 26. srpnja, i dobili sina Vinka, imenjaka Klarina pokojnog oca.

Denis je imao kafić u gradu, nije želio da ona radi i dogovorili su se da će se posvetiti djetetu. Dok je bio trijezan, kaže, bio je vrlo pažljiv suprug i otac, ali kad bi se napio i uz kombinaciju opijata postajao je drugi čovjek. Prodao je kafić kako bi više vremena provodio kod kuće s obitelji i izbjegavao jedno po jedno piće s društvom.Nakon incidenta kad joj je dan uoči krštenja djeteta udarcem razbio bubnjić, njezina prikrivanja istine na Hitnoj u Mostaru gdje je rekla da je pala niz stepenice i obećanja da je gotovo s pićem i drogom, dva je mjeseca bio mir, a onda se dogodio prošli petak. Denis je pretukao Klaru, ona mu je uspjela pobjeći.

“Da nisam, bila bih mrtva”, uvjerena je.

Diktafonom na mobitelu snimila je događaj i audiosnimku dala Jutarnjem da je objavimo jer joj je ta snimka, rekla je, “jedini spas da preživi”. Suprug Denis, kojemu su ispod kreveta pronašli u deku zamotan arsenal oružja, među kojim i četiri zolje i kalašnjikov, priveden je, otrijeznio se, no sud mu nije odredio pritvor.

Osim tog užasa koji je doživjela, sada proživljava novi – osudu na društvenim mrežama.

“Nemaju ljudi svoj život pa žive da mrze mene, ali među svim tim komentatorima jedna je žena zaista pretjerala. Ime joj je Ivona Milinović. Ni ne poznajemo se, sve što je pisala na njezinu je dušu, ali napisala je da imam dijete iz “prvog braka”. Niti sam imala brak prije Denisa, niti dijete. To je nećak, sestrino dijete. I sestra i ja smo kontaktirale odvjetnika i idući tjedan pokrećemo tužbu protiv Milinović.

Hejtere ne mogu spriječiti, to je kultura društvenih mreža, ali klevetu mogu na zakoniti način, sudom. Etiketirana sam kao loša majka koja je napustila svoje dijete. Za mene gore od toga ne može i to sigurno neću pustiti”, kaže Klara. Ljutnja ju je nakratko izvukla iz letargije. U objavi o kojoj govori je Ivona Milinović u jednom od odgovora napisala “… da, ali hoću reći da je mama ostavila dijete s prvim mužem pa otišla k ovom koji ju tuče i nakon što ju je četiri godine, kao, tukao s njim napravila dijete”,piše N1

