“NEKA SE DAVE U LAŽIMA, NE ŽELIM DA BUDEM DIO TOG CIRKUSA!” Maja oduvala Aleks i Cara – oštra reakcija na njihov rat

Rat na društvenim mrežama između Filipa Cara i Aleksandre Nikolić obeležio je jučerašnji dan. Aleksandra je objavila da je u trećem mesecu trudnoće i da joj je najbitnije da beba bude kako treba.

Nikolićeva je raskinula sa Carem veridbu, a kao jedan od razloga navela je njegovo neverstvo, što očigledno nije sve.

U njihov sukob se uplela i Maja Marinković, koja je iznela u javnost prepiske sa Carem. Ona je objavila dokaze da joj je Filip sve vreme pisao iako je bio u vezi sa Aleksandrom.

Marinkovićeva je dala oštar sud povodom rata koji bukti između Cara i Aleksandre:

– To je između njih, mene to ne zanima! Znate kako kažu: “Nemoj, pa se ne boj”. Ja sa njom nemam apsotutno ništa, a sa njim je već druga priča i mislim da je svima jasno da sam ja rekla istinu, što sam i dokazala. A oni neka se sada dave u svojim lažima, ja ne želim da budem deo tog cirkusa – poručila je Maja za Pink.rs.

Podsećamo, Aleksandra je juče izjavila daje Car bio nasilan prema njoj i da Maja poseduje njegove intimne kompromitujuće snimke.

– Dečko se uk**io zbog fotografija i video poziva na kojima se samozadovoljava! Da mu dotična ne pusti u javnost. Ja sada kažem prvi put javno: “Da, bilo je nasilja od strane Filipa Cara!” Ja mogu na poligraf da odem što se tiče svega! A ti skote, pošto si već pratio da ćeš kačiti moje slike i snimke, to govori o tebi koliko si jadan i bedan – napisala je Aleks, te je na narednom storiju dodala:

– Da li stvarno neko može da pomisli da bih otišla od njega trudna da me je gledao kao kap vode na dlanu? Dete neće ići kod ovakvog čoveka koji je za 2 dana spavao 6 sati. Razmislite i zašto – dodala je Nikolićeva, pa mu poručila sledeće:

– A sada slobodno se*i o meni i otvori telefon, zabole me uvo! Budem li dobila neke pretnje, pravac policija – završila je Aleks.

Odmah je na ove prozivke odgovorio i Car putem društvenih mreža:

– E, to sam čekao zato što sam znao da je to u najavi i da se to sprema i to sam čekao zato večeras, nisam mogao da pričam kad sam došao tamo i sav sam bio van sebe. Sva sreća da imam sve u ovom telefonu, tako da to sam čekao i zato ćemo sudski putem da rešavamo stvari, a to što si ti polupala i što ti vrane popile mozak i što bi htela da budeš žrtva preko mene, što si htela da napraviš sve što si uradila, sutra će biti sve sa mog telefona pušteno pre nego što bude ta emisija na Pinku, tako da će imati materijala da neće moći da se priča o nekim stvarima – poručio je besno Filip, pa napisao sledeće:

– Dotična je bolesna i luda, ali transparentno! Neću druge ljude da petljam! Ti večita lažna žrtvo i monstrume me zanimaš i tebe čekam da javno kažeš sve laži koje privatno pričaš ljudima! A sutra će vam biti pre emisije sve plasirano da se razjasne stvari! Nisam više toliko glup, pa na vreme snimim i pripremim sve kada nanjušim šta mi se može desiti. Lani sam popušio foru ove godine ne – napisao je on, piše Srbija Danas.

