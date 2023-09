Istina o tijelu monstruma iz Gradačca: Da je otac htio da ga sahrani, to bi učinio

Tijelo trostrukog ubice Nermina Sulejmanovića, koji je prije više od mjesec počinio monstruozni zločin u Gradačcu i dalje se nalazi u Komemorativnom centru u Tuzli jer do danas još niko nije podnio zahtjev za njegovo preuzimanje.

Specijalizirane hladnjače

Direktor Komemorativnog centra u Tuzli Faruk Latifagić rekao je za Telegraf da Gradska uprava iz Gradačca čeka da Nerminov otac da saglasnost, kako bi tijelo bilo ukopano.

– S obzirom na to da pokojnik ima žive srodnike potrebna je njihova saglasnost da bi se tijelo ukopalo čak i o trošku države – rekao je Latifagić za Telegraf.

Na pitanje da li su stupili u kontakt sa Nerminovim ocem, Latifagić kaže da je za to zadužena općina u kojoj je Sulejmanović bio prijavljen.

– Da je otac želio da ga sahrani, on bi to učinio – rekao je on.

Latifagić dodaje da je standardna procedura da se tijelo pokojnika u mrtvačnici drži najviše tri dana, ali da sve zavisi od situacije.

– Što se nas tiče, mi imamo specijalizirane hladnjače u kojima tijelo može dugo da stoji. Imamo neka tijela koja su ovdje i duže od dvije godine. U pitanju su neki migranti koji još uvijek nisu identifikovani. Sva tijela smješteni su u specijalizovane limene sanduke koji su zatvoreni i što se nas tiče sve je urađeno po propisima – objašnjava Latifagić za Telegraf.

Zločin koji se ne pamti

Da podsjetimo, 11. avgusta Gradačac je potresao zločin koji se ne pamti Nermin Sulejmanović života je lišio nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović i Denisa i Džengiza Ondera, sina i oca koje je poznavao od ranije, i ranio tri osobe.

Nakon što je ubio partnerku, Nermin je otišao u grad gdje je ispred jednog kafića upucao Denisa Ondera, koji je bio u svom automobilu. Odatle je otišao do kuće Denisovog oca Džengiza, pucao mu u glavu i teško ranio njegovu suprugu Harisu.

Nakon toga Nermin je otišao na jednu napuštenu farmu gdje je, kada ga je policija opkolila, izvršio samoubistvo.

Facebook komentari