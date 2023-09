MUP RS dobio instrukcije u slučaju da Schmidt dođe u RS

Ovu informaciju potvrdio je predsjednik RS Milorad Dodik.

On se ranije sastao sa specijalnim izaslanikom Vlade SR Njemačke za Zapadni Balkan Manuelom Sarazzinom kojem je, kako kaže, dao Aneks 10 na engleskom i poručio da Cristian Schmidt nije imenovan.

“Aneks 10 kaže da ga biraju strane potpisnice. Mi smo trebali da izaberemo visokog predstavnika, a da ga potvrdi Vijeće sigurnosti. Kada kažete da to nije u redu i da se držimo slova Dejtona, on kaže da podržava Schmidta. Ali čovječe, kakva je ovo demokratija i EU da možete tako da odlučujete”, poručio je Dodik.

“Na pitanje šta mi je strateški cilj u odluci da Schmidta koji dolazi ovdje neovlašteno naša policija prati i izbaci iz RS, ja mu kažem šta bi mogao da bude cilj kad ti nećeš da čuješ osnovnu stvar a to je da niste imenovali čovjeka. Povucite ga u Njemačku, ali treba mu dati 24.000 evra plate koju ima. Nama je najvažnije pitanje imovina, a da su oni doveli Schmidta da bi jednog dana osvanula njegova navodna odluka o zakonu o imovini na nivou BiH. Ako do toga dođe, istog trenutka smo donijeli odluku o samostalnosti. Ako to uradi, u toku noći će se skupiti parlament. A onda me pita šta su posljedice? Znači vi imate namjeru da to radite”, ističe Dodik.

On naglašava da je Sarazzinurekao da prenese Cristianu Schmidtu da ne dolazi u RS.

“Naoružana je njegova pratnja, što bi trebalo da asocira na to da mi ovdje imamo kubure i praćke. Danas je otišla instrukcija na teren”.

Cristiana Schmidta ne obezbjeđuje u BiH Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, nego on ima obazbjeđenje iz Njemačke, što je potvrdio i ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić.

“Nema visokog predstavnika u BiH. Gospodin Schmidt je njemački državljanin koji ovdje nezakonito boravi. Želim da kažem da ga ni ministar sigurnosti ne poštuje, pa neka me procesuira”, kaže ministar sigurnosti u Vijeću ministara Nenad Nešić,pišu Vijesti

