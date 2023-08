Eksperti o užasnom masakru u Gradačcu: Zašto je Meta satima dostupnim držala video ubistva na Instagramu

Jezivi pohod pomahnitalog ubice i samoubice Nermina Sulejmanovića u Gradačcu jučer šokirao je BiH i javnost u regionu.Ubistvo nevjenčane supruge Nevzete Hećimović prenosio je uživo na Instagramu, a potom je ubio još dvije osobe i tri ranio. Na kraju je sebi oduzeo život.

Raniji slučajevi

Videa na kojima je prikazano ubistvo nesretne žene i obraćanje ubice uklonjeni su s Instagrama, no zato je trebalo proći nekoliko sati, tačnije – tri! Iz policije su rekli da su inspektori Odsjeka za cyber kriminal u suradnji s MUP-om Tuzlanskog kantona i uz odobrenje tužitelja, uklonili snimke s društvene mreže Instagram.

Nije prvi put da se ovako nešto dešava. Naime, bilo je i prijašnjih slučajeva kad su pomahnitale ubice svoje krvave pohode emitirali na društvenim mrežama. Prije tri godine TikTok je, nakon što je dobio dojavu da se na mreži nalazi video smrti brazilskog tinejdžera, čekao skoro tri sata prije nego što je cijelu stvar prijavio policiji.

Nisu jedini! Facebook, Instagram, YouTube… samo su neke od popularnih platformi koje već godinama trpe kritike zbog toga što ne reagiraju dovoljno brzo kad treba maknuti neki eksplicitni i nasilni sadržaj, i to unatoč pravilima koja oštro zabranjuju sadržaj te vrste, piše Slobodna Dalmacija.

– Naši sustavi automatski prepoznaju snimak na društvenoj mreži te uklanjaju sav sadržaj koji se kosi s našom politikom protiv prikazivanja, hvaljenja i promocije samoubistva i ubistava. Zahvaljujemo korisnicima koji prijavljuju takav sadržaj te upozoravaju druge na njega – najčešći je odgovor koji novinari mogu dobiti kad upute službeni upit na ovu temu PR službama društvenih mreža.

Sve društvene mreže zasnivaju se na različitim algoritmima koji su pristrani te odražavaju politiku i volju vlasnika društvenih mreža, kazao je za Slobodnu Dalmaciju informatički stručnjak Lucijan Carić.

Govor mržnje, klevete, vrijeđanje…

– Tamo se dozvoljava govor mržnje, klevete, vrijeđanje, to su sve stvari koje redovito tamo prolaze, čak ako ih i prijavite. Društvene mreže ih uopće neće maknuti, bilo da je riječ o lažnim profilima, reklamama, proizvodima ili nečemu drugom. Apsolutno se ništa neće dogoditi ako vi to prijavite i to je jedan veliki problem.

Tu se radi o očitim prevarama. Jednostavno to donosi novac i teško je regulirati tako nešto. Najveće mreže poput Facebooka i Instagrama, odnosno Meta, izuzetno su moćne i zarađuju ogromne količine novca te ne postoje nikakva pravila koja su one dužne slijediti, osim svojih vlastitih – kazao je Carić.

Na pitanje je li moguće da namjerno ostave video kao što je jučerašnje ubistvo satima samo kako bi dodatno zaradili, on kaže da je to teško reći.

– Ono što mislim jest da namjerno ostavljaju ono što smatraju da je kontroverzno. Sadržaje koji privlače ljude da ih gledaju i komentiraju. To su veoma suspektni kriteriji, nema tu nikakvog reda jer ih to ne zanima pošto su takvi sadržaji dosadni – smatra Carić.

Na pitanje kako je moguće da je video jučerašnjih ubistava bio dostupan na Instagramu čak nekoliko sati, odgovara:

– Pitanje je zašto nisu reagirali. Očito ih nije briga! Vjerujem da se to moglo maknuti puno prije. Jer to se vidi iz drugih sličnih primjera koji su se događali po svijetu kad bi ubojice plasirali sadržaj svojih zločina na društvene mreže, a isti nisu odmah cenzurirani. Kažem, posljedica za društvene mreže – nema!

Društvene mreže poput Mete su financijski titani. Meta je tvornica novaca, oni nemaju nikakvih problema radili dobro ili loše. Sve dok zarađuju njima je dobro. Zakonodavstvo propisuje regulaciju kontroverznih sadržaja, međutim nisam siguran da postoje rokovi i kako se oni primjenjuju te koje su moguće sankcije. Ne pamtim da su bile neke drastične kazne, ako su uopće i bile.

Ponavljat će se

Kako stati na kraj ovakvim situacijama, Carić kaže:

– Društvene mreže to mogu spriječiti do neke mjere. Pitanje je vremena reakcije i na takve sadržaje odmah bi trebalo reagirati! No budući da se oni obrađuju algoritamski, to nije pod kontrolom ljudi.

Dok to dođe do nekog čovjeka koji digne uzbunu prilagođavajući te algoritme prođe jako puno vremena. Broj tih ljudi je jako ograničen i pitanje je koliko će vremena proći da se nešto makne s mreže. Kad bi ljudi nadzirali što se sve postavlja na društvene mreže trebali biste jednog nadzornika po korisniku što nije moguće. Tako da nažalost mislim da će se ove situacije i dalje ponavljati.

“Slobodna Dalmacija” razgovarala je na ovu temu i sa Željkom Cvrtilom, bivšim krim inspektorom i stručnjakom za sigurnosti,piše Avaz

– Meni je nepojmljivo, ma strašno, da neki od ljudi koji su to gledali nisu reagirali i obavijestili policiju – istakao je Željko Cvrtila.

Na pitanje kako komentira da su ubici čak pisali poruke u kojima su veličali to što je napravio, Crtila kaže:

– To su poznate devijacije od ranije, postoje slučajevi kad se žene zaljube u masovne ubojice pa im šalju pisma u zatvor, neke su se i udale za takve ljude. Takve osobe koje veličaju krvnike misle da su oni slavni, u glavi im se nešto pobrka pa počinju doživljavati ubojice na drugačiji način. Neki čak misle da nisu to napravili pa se javljaju zaštitnički porivi da zaštite ubojice i pomognu im.

Na pitanje zašto se na našim prostorima događaju sve češća masovna ubistva, Cvrtila poručuje da je teško dati odgovor na to pitanje.

– Teško mi je reći što se događa. Jesu li pritisci u društvu veliki, postoje li problemi u odgoju, želja za medijskom slavom…? To su sve pitanja za psihologe i sociologe, mislim da bi se trebala napraviti određena istraživanja da se pokuša doznati koji su to faktori presudili da nekoga nagnaju na takvo ponašanje – rekao je.

