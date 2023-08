Nedim Sladić : Vrijeme za Sarajevo Film Festival – nikad bolje!

Kao malo kada unison je signal da bi ovo lagano mogao biti Sarajevo Film Festival koji bi prošao u potpunosti bez kiše.

Sve do pred zatvaranje festivala, trenutni prognozni materijali upućuju da će polje visokog zračnog pritiska osigurati stabilno i pretežno sunčano vrijeme, što će biti povoljna okolnost za projekcije na otvorenom, pristigle turiste, ali i ugostitelje.

U početku samog festivala još ugodno topli dani i svježije noći, pa neka vam se nađe prve dvije-tri noći tanji ogrtač pri ruci, a zatim sve toplije uz dnevne temperature zraka od 30 do 35 °C i noćne uglavnom oko ili malo ispod 20 °C, poručio je Nedim Sladić u novoj prognozi vremena za N1.

Inače, za sutra se najavljuje jutro pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini uglavnom zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 °C.

Četvrtak – jutro u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 32 °C,piše N1

U petak 11.08.2023., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 33 °C, navedeno je iz FHMZ-a.

