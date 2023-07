Sedam znakova koji pokazuju da konzumiramo previše kofeina

Za mnoge od nas kofein je neizostavna stvar svakog dana, ali dijetetičari upozoravaju kako s njegovim unosom ipak ne bismo smjeli pretjerivati.

Kofeina ima i u drugim namirnicama

Naime, često u svoj organizam unosimo mnogo veće količine kofeina nego što bismo trebali, a u mnogim slučajevima to radimo potpuno nesvjesno. Kako objašnjavaju, kafa nije jedini izvor kofeina, zbog čega ga konzumiranjem nekih drugih namirnica također unosimo, a da to ni ne znamo. prenosI Avaz

Isto tako, dijetetičari naglašavaju kako postoje neki znakovi koji bi mogli sugerirati da je naš unos kofeina malo pretjeran.

– Kofein nije nužno loš za nas – objašnjava nutricionistica Šona Vilkinson (Shona Wilkinson), koja dodaje kako rasprave o kofeinu još traju unutar zdravstvene i medicinske zajednice, pri čemu neki sugeriraju da je to važan dio naše svakodnevne prehrane, dok drugi sugeriraju da bismo ga trebali u potpunosti izbjegavati.

No, kako onda uopće možemo prepoznati da unosimo previše kofeina? Kako donosi The Sun, postoji nekoliko jasnih pokazatelja koji ukazuju na to da bismo trebali barem malo smanjiti konzumaciju kofeina.

To podrazumijeva sljedeće

nesanicu

anksioznost ili nemir

trzanje mišića

probleme s probavom poput grčeva, nadutosti ili plinova

iritacije kože

potrebu za češćim mokrenjem

nagle promjene raspoloženja.

