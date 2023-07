“TAJ ODNOS JE PREBOLESTAN!” On je bio sa Bilalom kada je ucijenio Maju, a sada je riješio da progovori!

Ivana Šopić je u emisiji “Narod pita” ugostila Adama Đoganija i Jelenu Golubović. Jedna od tema koja se pokrenula je turbulentan odnos Maje Marinković i Bilala Brajlovića.

– Je l istina da je Maja tukla Bilala? – pitala je voditeljka.

– Ne bih se miješao u odnos Maje i Bilala, taj odnos je prebolestan. On je meni jako drag, zaljubio se i izgubio je sebe. Pokazao se loše u svemu. Nije mi se to svidjelo. Ja sam bio sa njima kada je bila ona emisija kada je Maja izašla iz emisije. Bilal i ja smo bili na soniju, ali nismo ni igrali, on je pratio Maju. On je nju ucijenio ako ne napusti emisiju da će on da ode za Bosnu. Meni se to nije svidjelo – rekao je Adam, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

