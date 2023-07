Escobar: Iz RS mole da ne uvodimo sankcije, ograničiti ćemo im novac

Održana je rasprava o stabilnosti i sigurnosti na zapadnom Balkanu, te su date procjene američke politike u regionu.

U dijelu izvještaja koji govori o Bosni i Hercegovini, Escobar navodi da “nažalost, u BiH predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik ostaje fokusiran na raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i državnog ustava.”

– Dodikovo uporno, secesionističko i antidemokratsko djelovanje ugrožava stabilnost, sigurnost i prosperitet zemlje i šireg regiona. Nastavit ćemo sankcionirati ove akcije i pozivati na odgovornost svakoga ko podriva Dejtonski mirovni sporazum ili ugrožava suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter zemlje. Također ćemo nastaviti intenzivne napore da ojačamo opredijeljenost međunarodne zajednice da podrži Dejton, uključujući prikupljanje podrške misiji Evropske unije EUFOR ALTHEA. Nadalje, ostajemo čvrsti u podržavanju korištenja bonskih ovlasti Ureda visokog predstavnika za suprotstavljanje prijetnjama Dejtonskom sporazumu – naglasio je Escobar.

Usliijedila su pitanja članova Pododbora.

Zastupnik Keating upitao je Escobara o uticaju Kine u regionu, ali i uticaju Rusije te Miloradu Dodiku.

Escobar je rekao da Kina uticaj ostvaruje velikim infrastrukturnim projektima i investicijama koje su netransparentne. Govoreći o Rusiji, Escobar je rekao da mnoge zemlje ovise energetski od Rusije ali da mnoge već nalaze načine da osiguraju energetsku nezavisnost poput Albaniji,pišu Vijesti

– Rusija pravi uticaj kroz dezinformacije i kroz energetiku, rekao je Escobar.

Zastupnica Wagner upitala je Escobara o stanju u BiH i antidemokratskom ponašanju Milorada Dodika.

– Dodikovi unilateralni potezi po pitanju Ustavnog suda su ozbiljna eskalacija protiv suvereniteta BiH, najavio je referendum o nezavisnosti do kraja godine. Kako to planiramo zaustaviti, upitala je Wagner.

– On napada na Dejton i Ustavni sud. To je prijetnja ne samo BiH, nego i regiji. Naša je namjera da iskoristimo svaki alat koji imamo da to spriječimo. Mi ćemo koristiti svaki mogući način da to zaštitimo, kroz jačanja EUFORA, podršku VP Christianu Schmditu, uz pomoć MMF i EBRD ćemo ograničiti novac onima koji štete državi. Mi smo tek na početku, rekao je Escobar.

Na pitanje imaju li sankcije efekta i zašto EU nije uvela sankcije, Escobar je odgovorio:

– Naravno da imaju, mi znamo kroz razgovore sa predstavnicima iz RS koliko se plaše sankcija i mole da ih više ne uvodimo. Ne znam tačno zašto je potrebno toliko dugo da EU sankcioniše Dodika, potrebna je velika podrška zemalja članica, rekao je Escobar i dodao da je potrebno izvršiti pritisak na Mađarsku.

