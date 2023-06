Sestra poduzetnika koji je preminuo u podmornici: Sin mu je bio prestrašen, ali je išao zbog njega

Starija sestra poduzetnika Šahzada Davuda (Dawooda) i Sulemanova, Azmeh Davud za NBC News je izjavila da je njegov sin bio jako prestrašen i protiv putovanja podmornicom, u kojoj su nesretni ljudi nažalost stradali.

– Suleman je osjetio da to nije u redu i nije bio najsretniji s idejom putovanja do Titanicove olupine, ali je to napravio svome ocu za Dan očeva – otkriva starija sestra.

Ozbiljna avantura

– Suleman je to ocu darovao za Dan očeva. Bilo je to iskustvo u kojem će se njih dvoje povezati i želio je da to bude vrlo uzbudljiva avantura kakva se pamti za života – navela je ona.

Azmeh je rekla da su drugi putnici koji su poginuli u katastrofalnoj imploziji išli na putovanje iz vlastitog interesa, za razliku od 19-godišnjeg Sulemana.Oni su tamo bili iz svog vlastitog interesa, Suleman je tamo bio jer se htio povezati s ocem na Dan očeva – kratko je dodala.

“Barem nisu ništa osjetili”

– Koliko god grozno zvučalo, drago mi je znati da moj Suleman nije osjetio ništa. Samo su sjedili i uživali, a onda se iznenada dogodio bum – gotovo je. Nisu imali vremena ni shvatiti šta se dogodilo – kazala je Azmeh pa svog brata opisala kao “dragocjenog anđela” koji je za Titanic bio zainteresiran od svoje mladosti.Dodala je da mu je to bila najveća želja, san, sve.

– Šahzadi se ostvario san na izvanredan način. Postao je dio legende o Titanicu. U tom smislu, nije mogao ostvariti ništa veće – kazala je Azmeh za NBC iz svog doma u Amsterdamu,piše Avaz

