Novi detalji o nesreći putnika koji su bili u podmornici: Stradali su u sekundi?

Nakon što su pronađene krhotine podmornice na 4.000 metara koja je u nedjelju nestala u Atlantskom okeanu, gotovo sigurno je došlo do implozije, navela je sinoć američka obalska straža.

To znači da pet putnika nije imalo šanse za preživljavanje.

Podvodni zvučni talas

Dok će se detalji cijele tragedije vjerovatno utvrđivati i mjesecima, stručnjaci su naglasili kako su ranije imali sumnju prema teoriji da je podmornica implodirala s obzirom na to da nije registrovan glasan podvodni zvučni talas koji bi ukazivao na takav događaj.

Analitičari i mediji se bave sa tim šta je zapravo implozija i šta predstavlja.

Kako je jedan od prvih klijenata opisao zaron podmornice Titan: “Operacija kamikaze”

– Kada se pritisak poveća unutar zatvorenog prostora, on ide prema vani kao eksplozija. To se najbolje može objasniti na primjeru balona. Ukoliko previše napušete balon, u određenom trenutku kada materijal više ne može podnijeti ‘stres’, on pukne – objašnjava se u analizi AS-a.

Za razliku od tog procesa, implozija ima drugačiji način djelovanja.

– Do implozije podmornice dolazi kada vanjski pritisak koji vrši duboka voda postane prevelik da bi se struktura podmornice mogla s tim nositi. To dovodi do toga da se podmornica brzo uništava odnosno implodira – navodi se.

Ljudsko tijelo

Ono što mnoge interesuje jeste šta se u tom trenutku dešava sa ljudskim tijelom, a riječ je o tome da događaji mogu varirati, ali primarni problemi su ogroman pritisak vode i brza promjena pritiska. Pritisak može uzrokovati kolaps prostora koji su u tijelu ispunjeni kisikom, dok brze promjene pritiska mogu dovesti do dekompresijske bolesti.

Traumatske povrede

Ishod je nažalost bio mnogo fatalniji jer se implozija desila na dubini od 4.000 metara, a ekstremna razlika pritiska izazvala je brzo zagrijavanje zraka unutar podmornice uzrokujući teške opekotine.

Ljudsko tijelo također je podložno traumatskim povredama zbog nagle promjene pritiska što je rezultiralo i trenutnom smrću. Svi ostaci, kako podmornice, tako i ljudskih tijela, bit će vremenom zatrpani sedimentom na dnu okeana, navodi se,piše Avaz

Facebook komentari