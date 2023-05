Stoltenberg: Rasporedit ćemo još 700 vojnika na Kosovo

Komanda združenih snaga NATO u Napulju saopštila je danas da je počelo raspoređivanje dodatnih snaga na Kosovu kao podrška snagama Kfora, dok je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao da u roku od nekoliko dana raspoređuju još 700 vojnika na Kosovo.

US soldiers, part of the peacekeeping mission in Kosovo KFOR guard a municipal building in the town of Leposavic, northern Kosovo, Monday, May 29, 2023. Serbia condemned NATO-led peacekeepers stationed in neighboring Kosovo for their alleged failure to stop "brutal actions" by Kosovo police against ethnic Serbs, and said that its armed forces stationed near the border will remain on the highest state of alert until further notice. (AP Photo/Marjan Vucetic)