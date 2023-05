EVO ŠTA JE DJEČAK UBICA UBACIO U DŽEP SVOJE SESTRE: Poznata profesorica otkrila jezive detalje prije zločina

Profesorka Fakulteta političkih nauka Neda Todorović, koja stanuje nedaleko od OŠ “Vladislav Ribnikar” na Vračaru, podelila je priču jednog lokalnog vračarskog prodavca o sestri dečaka koji je 3. maja ubio osam svojih drugara i čuvara škole, a ranio još pet učenika i nastavnicu istorije.

Profesorka, koja je novinarstvu učila generacije i generacije diplomiranih novinara na Fakultetu političkih nauka smatra da su u slučaju tragedije koju svi preživljavamo “krivi roditelji i da nije krivo dete”. Kako objašnjava profesorka, “dete je proizvod onoga što su ga roditelji u kući naučili, za to u ovom slučaju imamo i materijalne dokaze – da je dete na raspolaganju imalo sve to”.

Prof. dr Todorović je kazala da poznaje sve prodavce u prodavnicama oko škole, a da joj je upravo jedan od njih ispričao neverovatnu priču o dečaku ubici i njegovoj sestri.

– Ušla sam u jednu prodavnicu i prodavac mi kaže: “Ja svu tu decu odlično poznajem, jer kod mene svakog dana kupuju. Znam i tog dečka i njegovu sestru. Ona je pre neki dan došla kod mene i nešto je htela da mi plati. Iz džepa je izvadila novac, a ispao je nož. Ja sam se zgranuo i rekao: Šta će tebi nož, a ona mi je rekla:

– Nije moj, nije moj, to je od mog brata. On ga je nosio ali je policija naišla pa se uplašio da ga ne nađu kod njega i on mi ga je dao”. To je informacija prodavca koji ih poznaje. Nije to bilo na mah i u tom momentu, to je bilo pripremljeno. To dete je nosilo nož u školu, a da li znamo da li neka druga deca nose noževe u školu? – kazala je prof. dr Neda Todorović gostujući na televiziji K1.

Podsetimo, učenik sedmog razreda koji je počinio masakr u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” trenutno nalazi u jednoj psihijatrijskoj ustanovi, a kako je navela ministarka za brigu o porodici Darija Kisić on neće izaći iz ove ustanove do daljeg.

– On je u zdravstvenoj ustanovi. Kada je u pitanju ugrožavanje okoline ili potencijalno ugrožavanje okoline, čitav niz relevantnih aktera je uključen – rekla je Kisić, prenosi SD.

