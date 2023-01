Nakon haotičnog stanja na tržištu nekretnina: Nazire se kraj divljanju cijena stanova

Iako je Bosna i Hercegovina u vrhu evropskih zemalja s najnižim cijenama nekretnina, ipak je kupovina stana za većinu bh. građana neostvarena želja.

3.000 KM

Razlog za to su prenapuhane cijene nekretnina koje su tokom cijele 2022. godine abnormalno rasle.

Tako se u Sarajevu, kako smo to i pisali, kvadrat stana na pojedinim lokacijama prodavao po cijeni od 6.000 KM, a u Mostaru, naprimjer, pred sami kraj godine cijena kvadrata u starogradnji koštala je 3.000 KM.

Visoku cijenu stanova donekle su diktirale i cijene građevinskog materijala koje su u 2022. godini u odnosu na prethodnu porasle i za 30 posto.

Međutim, usljed cjelokupne ekonomske situacije, inflatornih skokova i rasta kamatnih stopa, na takve cijene utjecao je u velikoj mjeri odnos ponude i potražnje. Cijelu godinu, praktično, obilježila je činjenica da je potražnja bila kudikamo veća od ponude.

Iako se ne može reći kako će izgledati 2023. godina na tržištu nekretnina, posljednji pokazatelji govore da bi trebalo doći do određenog usporavanja.

Kaže nam to Maho Taso iz sarajevske agencije za nekretnine „Prostor“, ističući kako se očekuje da će prvi korak biti zaustavljanje rasta cijena.

– S druge strane, ako se istovremeno desi ekspanzija u novogradnji, da se na tržištu plasira više hiljada stambenih jedinica, što se, možda, može desiti tokom 2023. godine, onda će to svakako utjecati na tržište, i to prvobitno na usporavanje – pojašnjava nam on.

Prije pandemije

Podvlači da se cijene nekretnina ne mogu više vezati za cijene građevinskog materijala, s obzirom na to da su se one, kaže, skoro vratile na onaj nivo kao prije pandemije koronavirusa.

Taso napominje da će Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, koji će, kako kaže, efektivno na snazi biti od 1. aprila, pozitivno utjecati na tržištu u smislu sigurnosti i ozbiljnosti.

4.103 nova stana

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u 2021. godini završene su 274 zgrade, od čega je 51,5 posto stambenih.

Broj završenih stanova u 2021. godini iznosi 4.103, što predstavlja povećanje od 21,8 posto u odnosu na 2020. godinu.

