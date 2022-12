IRMA BARALIJA: NEKA UPRAVA MOSTARSKOG AERODROMA HITNO PODNESE OSTAVKU

Tim povodom reagirala je Irma Baralija, vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Mostara.

„Promet na Aerodromu Mostar pada proporcionalnu rastu subvencija i broja zaposlenih. To znači da subvencije Grada, Kantona i Federacije BiH idu isključivo na održavanje radnih mjesta onog kadra koji ne može da poveća promet. Ilustracije radi, navest ću period od 2012. do 2020. godine. U tom periodu broj zaposlenih porastao je sa 44 na 58, a broj putnika pao je sa 78.205 na sramnih 1.678. U istom periodu subvenciju su rasle s približno 250.000 KM, i to iz IPA fondova, na blizu milion i po KM iz budžeta Federacije, Grada i Kantona.

Dakle, krajnje je vrijeme da Uprava Aerodroma prizna vlastiti neuspjeh i podnese ostavku te da Aerodromu da još jednu šansu da pokuša postati glavni generator razvoja Mostara, ali i Hercegovine,piše Crnahronika

