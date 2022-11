Ima li kraja? Od danas skuplji hljeb u BiH, ovo su nove cijene

Klas, vodeći proizvođač u mlinsko-pekarskoj djelatnosti, najavio je nove cijene za tri najprodavanija proizvoda – polubijeli, narodni i penzionerski hljeb. I ovo je drugo poskupljenje u ovoj godini. Podsjećamo, razlog prvog bio je povećana cijena pšenice na svjetskom tržištu. A hoće li cijene još rasti, niko ne zna, piše federalna.baPolubijeli i narodni hljeb koštat će marku i 70 feninga, a penzionerski marku i 20.

Novi rast cijena: Građane BiH do kraja godine čeka poskupljenje brašna, mesa, mlijeka…

“Ne znam dokle ovo. Ima li neko u društvu našem da kaže stani više toj cijeni, svemu. Kao običan građanin, ponekad imam osjećaj da nema granice. Neetično, neljuski, nemoralno. Mislim da treba da uzmu pušku i da nas pobiju da ne moramo jesti – to bi bilo najbolje. Kakvo poskupljenje? Ništa neobično, kao i sve ostalo, tako svaki dan sve ide, ali za hljeb ne bi trebalo”, kaže jedan od građana.

Situacija nije bolja ni u zemljama regije. Trenutna cijena hljeba u Hrvatskoj iznosi i 3 marke i 37 feninga. Hljeb je u Srbiji jeftini i košta 89 feninga, u Makedoniji marku i 6 feninga, dok građani Crne Gore za kupovinu hljeba trebaju izdvojiti marku i po.

Ekonomski analitičar Admir Čavalić objašnjava kako zbog poskupljenja sirovina, energenata i svega što je neophodno da pekarska industrija može proizvoditi hljeb – proizvođači su primorani korigovati cijene određenih namirnica: “Ukoliko se situacija sa sirovinama i energentima bude postepeno vraćala na pretpandemijsko stanje, a iskreno se nadamo da hoće, i proizvođači pekarskih proizvoda će vratiti cijene kakve su bile prije svih ovih poskupljenja”.

Trend rasta cijena osnovnih prehrambenih proizvoda zahvatio je i zemlje u regiji. U BiH cijene pekarskih proizvoda od marta do danas porasle su za 70%. Razlog su, kako navode iz Klasa, poskupljenja svih namirnica koje su potrebne za proizvodnju.

Osim proizvođača pekarskih proizvoda, koji izražavaju nadu da će cijena hljeba u dogledno vrijeme biti niža, i naš sagovornik je optimista,piše Federalna

Admir Čavalić predviđa stabilizaciju cijena: “Trenutno u svijetu imamo pad prehrambenih proizvoda i rekordne niske cijene nafte i naftnih derivata, što ulijeva dozu tržišnog optimizma da će doći do pada cijena i očekuje se manja stopa inflacije u narednom periodu za BiH. Dakle, u narednoj godini, prema procjenama MMF-a. Moguće je da neće svi ponuđači pratiti najavljeno poskupljenje hljeba i moguće je da će to biti kratkoročno poskupljenje, da će se vjerovatno brzo vratiti na one ranije nivoe, što je prihvatljivo za građane BiH”.

Situacija nije bolja ni za građane u EU. Naime, prema podacima Evropskog zavoda za statistiku, cijene hljeba u Evropskoj uniji nikada nisu bile više. U ovoj godini u odnosu na prethodnu građani moraju izdvojti 18 posto više za kupovinu hljeba. Primjera radi, cijena hljeba u, za mnoge priželjkivanoj Njemačkoj, iznosi 3 eura.

