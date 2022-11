Stabilne vremenske prilike do 16. novembra

U Bosni i Hercegovini se do 16. novembra prognoziraju stabilne vremenske prilike, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH, prenosi Anadolu Agency (AA).

Tokom jutra u Bosni duž riječnih tokova izgledna je magla, a danju u većem dijelu zemlje pretežno sunčano uz temperature iznad prosjeka. Širom zemlje, od 17. do 22. novembra, moguće su slabe i povremene padavine. Na sjeveroistoku Bosne, tokom cijelog prognoznog perioda, očekuje se maglovito i stabilno vrijeme bez padavina.

Do 11. novembra, prognozirane vrijednosti jutarnjih temperatura zraka su od dva do sedam u Bosni, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusovih, a najviše dnevne u Bosnu između devet i 14, na jugu zemlje do 19 stepeni.

Promjena temperaturnog režima u kontekstu nižih maksimalnih temperatura očekuje se od 12. do 22. novembra. U Bosni minimalne temperature zraka kretaće se od jedan do šest, u Hercegovini oko deset stepeni, a maksimalne u Bosni do 12, u Hercegovini do 15 stepeni.

