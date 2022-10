Denis Bećirović glasao u Tuzli: Danas narod treba govoriti

Kandidat ujedinjene opozicije za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, zajedno sa suprugom Mirelom, glasao je na općim izborima 2022 na biralištu u Osnovnoj školi Sjenjak u Tuzli, javlja Anadolu Agency (AA).

“Danas je praznik demokratije u Bosni i Hercegovini. Želim da ljudi slobodno i demokratski iskažu svoje mišljenje, a što se tiče političara u Bosni i Hercegovini mislim da je danas dobro da što manje govore, danas treba narod govoriti. Kako narod danas odluči tu volju treba prihvatiti i to će nam biti naši predstavnici u naredne četiri godine. Jako je važno da što veći broj ljudi izađe na izbore, da slobodno glasa to je na neki način i ojačana demokratija ako više ljudi izađe na izbore jer onda ćemo imati i vlast koju je narod birao većinskom voljom a to je jako važno u ovim presudnim vremenima za Bosnu i Hercegovinu“, rekao je Denis Bećirović.

U Tuzli su, izuzev jednog birališta, sva preostala birališta otvorena na vrijeme.

