Vozite pametno i uštedite 0,10 KM po litru goriva za plaćanje UniCredit Mastercard karticama

Prilikom plaćanja goriva Mastercard karticama UniCredit Bank d.d., omogućen je popust od 0,10 KM po

litru goriva na više od 70 prodajnih mjesta partnera banke: HIFA-Petrol (popust samo na HPlus goriva),

HIFA Tešanj, HIFA-OIL benzinskim stanicama. Pogodnost se može iskoristiti do 31.12.2022. godine ili do

isteka sredstava.

Konstantan rast cijena goriva, zajedno s raznim poskupljenjima, svim vozačima automobila predstavlja

svakodnevni finansijski izazov. Potrebu da s automobilom stignemo do željene destinacije uveliko je

umanjila činjenica da je za točenje rezervoara potrebno odvojiti mnogo više novca nego ranije.

Zahvaljujući partnerima HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo, HIFA Tešanj d.o.o., i HIFA – OIL d.o.o. Tešanj,

UniCredit Bank d.d. je svojim klijentima omogućila popust od 0,10 KM po litru na najkvalitetnije gorivo

na našem tržištu i to na više od 70 prodajnih mjesta.

Korisnici UniCredit Mastercard kartica mogu ostvariti uštede za plaćanje goriva svaki dan. Dovoljno je da

posjeduju UniCredit Mastercard karticu i prilikom plaćanja, iznos se automatski umanjuje za 0,10 KM po

litru goriva.

Facebook komentari