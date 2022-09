Kasumović: Razmišljam da se iselim iz BiH ako Denis Bećirović ne pobijedi

Fuad Kasumović, lider “Bosanskohercegovačke inicijative Kasumović Fuad” i gradonačelnik Zenice govorio je o brojnim temama za N1, a između ostalog, i o izbornim rezutatima najavivši da razmišlja i o iseljavanju iz Bosne i Hercegovine ako Denis Bećirović (SDP) ne pobijedi Bakira Izetbegovića (SDA) u utrci za člana Predsjedništva BiH.

Pitali su Kasumovića zbog čega ga u posljednje vrijeme nije bilo u medijima te da li ga je sada animirala predizborna kampanja?

– Inače ne volim medije, ali građani vole mene slušati jer ja govorim iz srca, otvoreno i onako kako mislim bez straha od bilo koga – konstatovao je Kasumović.SDA je banditska organizacija

Govoreći o programu njegove stranke Kasumović je rekao da nisu imali mnogo vremena da formiraju liste, ali da je cilj bio iza njega ostanu mladi ljudi koji će znati naslijediti politiku u BiH.

– Otvorio sam kancelariju i javno rekao da se ko god želi na listu Bosanskohercegovačke inicijative može prijaviti. Ljudi su se prijavili i oni su sada na listi. Naravno da smo pravili izbor nisu svi na listi. Želim ljude ohrabriti da se sami prijave i da sami idu u svoju utrku. Kada je riječ o mojim vizijama, ja sigurno u Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona neću ići. U ZDK će najveće iznenađenje biti stranka koja je u februaru ove godine osnovana. Svi ljudi su tražili da ta stranka nosi ime Fuad Kasumović jer sam mnoge dobre stvari za Zenicu uradio. Dakle, u Skupštinu ZDK ja neću ući već oni ljudi koji su na listama u mojoj stranci – naglasio je.

Dalje je prokomentarisao i komentare iz Stranke demokratske akcije koji se odnose na njegovo imovno stanje. Naime, oni su, između ostalog, tražili da Kasumović pojasni otkud mu milioni na računu, a u posjedu brojne nekretnine, a svoj radni vijek je proveo u državnoj službi primajući platu iz budžeta.

– SDA je banditska organizacija. I da se zna ja baš nikad nisam bio član SDA, nikad me nisu to pitali, niti tražili bilo kakve članske karte – dodao je Kasumović.

Interesovao ih je i njegov komentar na izjavu Sumedine Hrvić Hodžić kandidatkinje za Parlament Federacije BiH iz stranke “BH inicijativa Kasumović Fuad” koja je u obraćanju mještanima na jednom od skupova izjavila da će “gradonačelnik Kasumović biti šef u Džennetu”.

– To je jedna ugledna, bosanska gospođa i dama koja prvi put u životu ulazi u politiku i vjerujem da joj je to bio lapsus. Vjerovatno je bila ponesena glupostima i izjavama Bakira Izetbegovića u istom selu koji je rekao da je “Allah dž.š. uz njega i uz SDA i da će pobijediti”. I on vlada 100 godina, a opet daje takve izjave, a kako neće takva žena koja prvi put ulazi u politiku. Smatram da je Bakir tu ogromnu grešku napravio – naveo je Kasumović.

Pozvao građane da glasaju za Bećirovića

Govorio je i o Bakiru Izetbegoviću.

– Da je valjao, rahmetli otac bi ga ostavio, a ne Sulejmana Tihića. Međunarodna zajednica i Milorad Dodik i Dragan Čović stalno ponavljaju da smo mi bosanski muslimani radikalni i Bakir svaki dan svojim izjavama i glupostima njih podstiče da to misle. To njima treba za izbornu kampanju i samo im lopticu nabacuje – mišljenja je Kasumović,piše Avaz

Kasumović je pozvao građane da glasaju za Denisa Bećirovića (SDP) kandidata za člana Predsjedništva BiH.

– Javno sam rekao da ću podnijeti ostavku ako Denis Bećirović ne pobijedi. Čak razmišljam i da se iselim iz ove države. Sedmi sam “Zlatni ljiljan” u ovoj državi, borio sam se u ratu, a Bakir Izetbegović koji je bio u trezoru meni prijeti ratom. Na Bakirovom plakatu piše “Za predsjednika”, ja koliko znam po uređenju BiH to nemaju već samo članovi, strah me da to nije naznaka nekog begovata. Vjerovatno u ovoj državi imaju na desetine boljih od Denisa Bećirovića, ali što se njega tiče, Zenica je njemu pomogla da je sada u Domu naroda PSBiH i ja sam naredio da za njega glasaju da SDA ne bi bila. U ovoj državi nema političara da nije imao neku aferu, a taj čovjek (Denis Bećirović) nikada nije imao nijednu aferu. To je profesor, doktor, mlad, obrazovan, pismen, ima 11 opozicionih partija iza sebe koji ga podržavaju i on će pobijediti – poručio je Kasumović.

