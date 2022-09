OVAJ GENERAL JE VODIO ODBRANU KIJEVA: Najzaslužniji je za proboj FRONTA (FOTO, VIDEO)

Uloga predvodnika ukrajinske vojske na ovom području, a kako su kasnija dela i pokazala, nacionalnog heroja bez ordena, pripala je general-pukovniku Oleksandru Sirskiju.

Za oslobođenje ovog grada, vezuje se ime komandanta ukrajinskih kopnenih snaga, Oleksandra Stanislavoviča Sirskija.

Nosi čin generala i komandanta Kopnene vojske Ukrajine od 2019.

Ranije je bio komandant Operacije združenih snaga od maja 2019. do avgusta iste godine.

Podsetimo, kako navodi Britansko ministarstvo odbrane, sumnja se da su Ukrajinci napredovali čak 50 kilometara na liniji južno od Harkova, tačnije, na severoistoku Ukrajine.

Naime, ukrajinska vojska predvođena Oleksandrom oslobodila je grad Balakliju.

Nakon oslobođenja, komandant je ozvaničio pobedu govorom koji je održao svojim vojnicima, koji vam prenosimo u celosti:

– Danas završavamo oslobađanje Balaklije, prvog velikog grada u našoj ofanzivi. Siguran sam da ovo nije poslednji grad. Pred nama je Kupjansk, koji su naše trupe već na pola zauzele. Ispred nas je Izium i mnogi drugi. Danas zvanično završavamo akciju raščišćavanja ovog grada i podižemo našu državnu zastavu – rekao je komandant ukrajinske vojske.

Kako je to izgledalo, možete pogledati u videu ispod:

The town of Balakliya, Kharkiv region, is liberated by Ukrainian troops!

The Commander of Ukrainian Land Forces, Hero of Ukraine, Colonel General Oleksandr Syrskyi is leading the Ukrainian offensive in this sector.

The Ukrainian flag has been raised in the town centre. pic.twitter.com/zQ8ngDitZw

