OBRT U SLUČAJU – Jovana Jeremić saznala KO joj je slao PRETEĆE PORUKE?! “Ako se utvrdi da je ON, odgovaraće!”

Novinarka i voditeljka Jovana Jeremić nedavno je dobila preteće poruke od, kako ona tvrdi, osobe koja se predstavila kao čovek Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja.

Jovana je 29. jula u policiji ispričala svoja saznanja o jezivim porukama koje je dobila, a sada je tim povodom, u policiji bila i bivša zadrugarka Maje Marinković.

Voditeljka se tim povodom oglasila i istakla da veruje u rad nadležnih organa.

– Čekam da me obaveste iz policije šta je istina. Na Instagramu su mi neki ljudi pisali da mi je možda Taki slao te poruke. Ja ne znam ko je čovek. Ne znam čime se on bavi jer se ne bavim Majinim životom. Ako se utvrdi da je on slao poruke, insistiraću da odgovara za to što je uradio – rekla je ona i dodala…

Jovana-JeremićFoto: Srbija Danas

– Ukoliko je on, a to će nadležni utvrditi, on je iskoristio Belivukov autoritet da ruši Belivukovo ime i da ruši ugled navijača koji su prava gospoda. I to je neoprostivo. Ja sam znala da Belivukovi ljudi i navijači ne bi jurili Jovanu Jeremić, nego bi je samo zaštitili – zaključila je Jovana.

