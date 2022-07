Oni koji vas brzo očaraju, brzo vas i razočaraju: 3 vrste “drugarica” čije nas društvo košta puno

Vjerovatno ste čuli onaj izraz „do prvog muškarca koji naiđe“ – kao da je to neka nepisana mjera za prijateljstvo između dve žene. Svakako, postoje dame kojima je opasno vjerovati. Kako izgledaju te dame? Kako uopšte izgledaju prijatelji koji nas skupo koštaju na kraju?

Prije nego odgovorimo na ovo pitanje, ajde da se osvrnemo na to kako se uopšte pronalaze prijatelji, odnosno gdje i kako žene mogu da pronađu prijatelje? S obzirom da je jako dugo carovao patrijarhat, vjerovalo se da žena može da pronađe pravu podršku samo u muškarcu, jer su one sve dobro dobijale od muškog roda.

Tako je došlo do vjerovanja da svaka dama koja je u nekoj nevolji mora da pronađe svog princa koji će da učini sve što je potrebno kako bi je spasio. Uglavnom su prednost u takvim situacijama imale dame koje izgledaju bolje i koje znaju da upotrijebe svoj osmijeh da bi očarale svakog muškarca.

Mada, čak i bez ženske ljepote, svijet je prepun muškaraca koji su spremni da pruže svoju pomoć i drugim ženama kojima je to potrebno – možda nekoj djevojci ne tako naročite ljepote ili nekoj starici.

Jednostavno, neke stvari su stvar odgoja. Međutim, vremenom je postalo jasnije da su ženama neophodne žene. One se bolje razumiju jedne sa drugima, nego sa muškarcima. To je sasvim prirodno.

Jasno vam je da muškarci dolaze i dolaze, neki su uz nas nekoliko godina, a neki pak nekoliko nedelja ili mjeseci, međutim prijateljice su trajne. Takođe, kada poslovno sarađujete sa ženama vi nećete morati da strahujete o bilo čemu.

Žena neće željeti da vas odvuče u krevet, ona neće da insistira na stvarima koje ne želite. Svakako, razni problemi tokom rada su mogući, ali ne i ovi. Drage žene, jasno vam je da se lakše otvarate prijateljicama istog pola, lakše dijelite tajne jer se bolje razumijete.

Prolazite kroz iste stvari i ista iskustva. Međutim, nisu sve prijateljice tako sjajne. Kakve to osobe treba da izbjegnete? 1. One koji cijene samo tvoje uši. Razgovori sa njima pretvaraju se u monologe koji počinju ovako „Kako si? Jao i meni se baš to desilo..“. Ovo je karakteristično skretanje pažnje samo na sebe, jer takvi ljudi samo o sebi i brinu.

2. Oni koji se previše iznenade, brzo se i razočaraju. Sa ljudima koji vas naglo očaraju budite oprezni, oni uglavnom imaju neku taktiku u rukavu. 3. Ljudi koji ne umiju da se bore sa svojom agresijom. Od njih čujete razne verbalne ispade, grubosti, napade. To vam nije potrebno,piše Infpult

Izbjegavajte ovakve ljude i imajte na umu da će vam, ukoliko se spetljate sa njima, prije ili kasnije stvari poći po zlu.

