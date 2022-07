Analitičar: Napad na Poljsku značio bi početak trećeg svjetskog rata

“Na tom istočnom dijelu Rusi pomalo napreduju, dok su se na južnom dijelu kod Hersona stavili u stratešku obranu. Očito ne mogu napredovati na cijeloj bojišnici”, komentirao je Ogorec.

Izostanak najavljenog ukrajinskog protuudara objasnio je nedovoljnom količinom snaga i opreme ukrajinskih snaga.

“Za protuofenzivu morate imati značajnu nadmoć u efektivama, u tehnici, a prije svega u zračnom prostoru, što Ukrajinci nemaju. Morate imati pokrivene sve tri dimenzije, veliku koncentraciju snaga i veliku nadmoć u zračnom prostoru. Mislim da im nedostaje dovoljno oklopnih sredstava za takvo nešto. Samo granatiranje nije protuofenziva”, smatra vojni analitičar.

Komentirao je i izjavu dugogodišnjeg Putinovog saveznika Dmitrija Medvedeva koji je kazao da će ulazak Švedske i Finske u NATO rezultirati još većom akcijom Rusije.

“Mislim da je i to samo promidžbena retorika. To je sve u funkciji njihovih strateških interesa. Oni prijete od samog početka, isto tako i druga strana prijeti raznim ofenzivama i ima svoju retoriku. U oba slučaja, koliko se zasad može vidjeti, još uvijek je sačuvana određena razina razuma tako da nema zveckanja nuklearnim naoružanjem. To je jedina svijetla točka ovdje. Drugih svijetlih točaka baš i nema”, kazao je Ogorec.

“Rusija se pripremila za dug sukob”

Vojni analitičar kazao je i da je činjenica da sankcije nisu učinkovite.

“Još uvijek nisu polučile gotovo nikakav učinak. Za očekivati je da u dogledno neće niti ostvariti nikakav učinak. Rusija se očito jako dobro pripremila za sukob i da on može biti dugotrajnog karaktera”, rekao je Ogorec.

O prijetnjama da se planira ponovna uspostava Sovjetskog Saveza, Ogorec je rekao da se može stvoriti nekakva nova asocijacija ili struktura, ali to definitivno neće biti Sovjetski Savez.

“Mislim da je to jasno i čelnicima u Kremlju, ali opet kažem, ambicije i apetiti su jedno, a stvarnost i potencijali drugo. Povijest nas uči da povratka na staro ipak nema”, rekao je.

“Uvlačenje Poljske bilo bi kobno”

Ipak, Ogorec razumije oprez Poljske koja se zbog takvih prijetnji dodatno naoružava.

“Bilo kakva agresivna retorika, pogotovo velike sile koja pokazuje da se ne libi ući u rat, prima se kao ozbiljna stvar. Bez obzira što do obnove Sovjetskog Saveza neće doći, ali u glavama nekih vođa Kremlja očito jesu neke asocijacije”, rekao je ističući da bi napad na Poljsku definitivno označio početak trećeg svjetskog rata.

“Poljska je prije svega velika zemlja, članica NATO saveza. NATO savez bi na taj način bio direktno uvučen u taj sukob. Direktan sukob NATO saveza i Ruske Federacije vrlo brzo bi doveo do nuklearne razmjene i gotova priča”, zaključuje Ogorec.

