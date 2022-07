Udruženje poslodavaca FBiH predlaže izmjene u Zakonu o zdravstvenom osiguranju

Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine danas su iznijeli prijedloge na izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH o kojima će se zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH sutra izjašnjavati, javlja Anadolu Agency (AA).

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, naglasio je da su predložili izmjenu dva člana u pomenutom Zakonu.

“U trenutnom Zakonu ukoliko se radi o povredi na radu, bez obzira da li je poslodavac kriv ili nije kriv za tu povredu – povreda može biti nesretan slučaj, krivica radnika, krivica trećeg lica – u svakom tom slučaju poslodavac plaća kompletne troškove liječenja za tog radnika, plaća bolovanje u stopostotnom iznosu plate, neograničeno, dok ne ozdravi ili dok mu komisija ne da neki stepen invalidnosti ili ne vrati ga na posao, bez obzira koliko trajalo. Mi tražimo da se taj član ukine i da uposlenici za koje se plaća zdravstveno osiguranje imaju pravo na liječenje o trošku Fonda u koji mu se plaća”, kazao je Smailbegović na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Drugi prijedlog je smanjenje broja dana bolovanja na teret poslodavca u FBiH.

“To je danas 42 dana. Mi predlažemo da to bude 15 dana. Ako pogledamo evropsku statistiku, velika većina evropskih zemalja, čak dvije trećine, ima nula dana bolovanja na teret poslodavca. Dakle, prvi dan kada radnik ode na bolovanje, njega plaća Fond zdravstvenog osiguranja jer je on osiguran. Imaju jedna, dvije zemlje koje imaju tri dana, za par zemalja je sedam dana, zatim 15, i dvije, tri zemlje imaju 30 dana, među kojima je i Srbija, i imamo četiri gdje je 42 radna dana, a to su Njemačka, Austrija, Hrvatska i u FBiH (entitet u BiH, op.a.)”, rekao je on.

Dotakavši se statističkih podataka o bolovanju, naglasio je da je evropski prosjek bolovanja šest i po radnih dana godišnje, što je u procentima oko 3,5 posto.

“Kod nas je u Kantonu Sarajevo na nekih 11 posto, to je oko 22-23 dana, u Federaciji je to i više, 13 posto, skoro 25 dana godišnje. Mi imamo tri i po ili četiri puta veće bolovanje od prosjeka Evrope, mi nismo bolesna nacija, i ovdje se isključivo radi o zloupotrebi bolovanja. I ovaj član ide prema smanjenju zloupotrebe bolovanja na način da će čitav taj sistem koji odobrava bolovanje morati shvatiti da će onda plate tim radnicima kojima daje bolovanje ići na teret Fonda, a neće ići na teret kompanija. Radnik ovdje nije oštećen, radnik će dobiti svoju platu, dobiti prvih 15 dana od poslodavca, a poslije toga od Fonda zdravstvenog osiguranja”, kazao je Smailbegović.

Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH, naglasio je da njihovi prijedlozi ni na koji način neće ići na štetu radnika.

“Ovo će imati opštedruštvenu težinu jer neće imati koristi samo poslodavci, jer će imati koristi i radnici, i to dvostruku zato što se, ako dođe do ovog poteza, stvara mogućnost da se 15 posto povećaju sve plate, a druga stvar je da će radnici koji su na bolovanju nastaviti da koriste bolovanje, i bit će sigurniji da će dobivati svoje naknade, jer naknadu im isplaćuje Fond, jer neki poslodavac teoretski može otići u stečaj, zapasti u probleme i tada ti radnici imaju problem, a na ovaj način ga neće imati”, rekao je Pandurević, napominjući da bi od njihovih prijedloga korist imale i bolnice.

“Korist će imati i bolnice jer bolnice su do sada bile u stanju da im Fond nije isplaćivao troškove operacija i liječenja takvih radnika i oni su morali svoja prava da ostvaruju tužbom na sudu. U ovo slučaju će Fond njima isplaćivati te troškove, a Fond će, ukoliko smatra da postoji odgovornost poslodavca, u regresnom zahtjevu naplatiti taj iznos”, kazao je Pandurević.

Facebook komentari