Iznervirani teniser razbio kameru tokom prijenosa!

U prvom setu susreta sa Corentinom Moutetom, pri rezultatu 5:4 (30:15) za Francuza, nakon Ymerove još jedne greške u nizu na svoj servis, frustriran, lopticom je pogodio tačno u kameru, koja se razbila u male komadiće.

Sudija je, naravno, opomenuo Šveđanina i na tome se završilo.

Ymer je izgubio meč 6:4, 6:3 za sat i 28 minuta, uprskos tome što je dva puta oduzeo servis rivalu. prenosi n1

WTF? E. Ymer destroys the Challenger TV camera after hitting an unforced error. Glass sprays all over the court and the umpire has to leave the chair and check the situation. pic.twitter.com/5Z0jjvXru7

— Beta (@sPETEcore) July 5, 2022