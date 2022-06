Komšić: Dobro je što je Plenković pohvalio dokument kojim se ukidaju domovi naroda

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić smatra kao izuzetno značajnu činjenicu to da je premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković pohvalio briselski dokument kojim je dogovoreno ukidanje domova naroda u BiH, javlja Anadolu Ageny (AA).

“Politički akteri sinoćnjih razgovora su pristajući na implementaciju mišljenja Venecijanske komisije, pristali su i na ukidanje domova naroda, obzirom da je to preporuka Venecijanske komisije kao najvećeg pravnog autoriteta u Evropskoj uniji. Dobro je i izuzetno značajno što je Andrej Plenković pohvalio briselski dokument kojim je dogovoreno ukidanje domova naroda u BiH. Ne želim vjerovati da je Plenković tip političara poput Dodika koji ne čita materijale i ne zna šta to zapravo znači“, rekao je Komšić.

On je dodao da su Plenkovićeve kritike na račun Čovića zbog neučešća u razgovorima, razumljive.

“Međutim, smatram da je to Čovićeva greška, jer on sigurno ne bi pristao na ukidanje domova naroda sukladno mišljenju Venecijanske komisije, a Dodik je to prihvatio”, poručio je Komšić.

