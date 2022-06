Neustrašiva supruga nizozemskog kralja skočila s padobranom: Maksima i na visini od 4.000 metara ostala kraljica

Tokom posjete vojnoj padobranskoj obuci, nizozemska kraljica Maksima (Maxima, 51) skočila je s padobranom sa 4.000 metara visine, doduše u pratnji. Supruga kralja Viljema – Aleksandera (Willem –Alexandera, 55) posjetila je vojnu padobransku školu u Bredi na jugu Nizozemske.

Trenutak skoka

– Bilo je uzbudljivo. Stvarno sam morala sebi da kažem: „Još uvijek moraš da dišeš” – rekla je tada novinskoj agenciji ANP.

Maksima je priznala da što se više približavala trenutku skoka, postajala je nervoznija. Ali onda je skočila “s punim samopouzdanjem”.

Svi kursevi vojne padobranske obuke održavaju se u školi od 2008. godine, za do 1.000 vojnika godišnje. Ovo također uključuje obuku da postanete takozvani tandem majstor. U tandem skoku, putnik je vezan za posebno obučenog skakača. Obojica skaču i onda slijeću s padobranom.

Danas su rijetki oni koji nisu čuli za nizozemsku kraljicu Maksimu, iako prije skoro 51 godina argentinska porodica Zoregieta (Zorreguieta) nije ni sanjala da će jednog dana njihova kćerka vladati jednom od najstarijih evropskih kraljevina.



Plavokosa latina upoznala je princa Viljema – Aleksandera, a njen je život, doslovno preko noći, postao poput bajke kada je prvo postala princeza, potom i kraljica. Iako se danas smatra jednom od najbolje odjevenih članica s kraljevskih dvora, kraljica Maksima ima i poprilično zanimljivu historiju, koja se na prvu nikako nije sviđala pomalo hladnim Nizozemcima.

Rođena je 17. maja 1971. godine u glavnom gradu Argentine, Buenos Ajresu, a odrasla je u naselju Rekoleta s dva brata i sestrom. Njen otac Horhe (Jorge) bio je velika faca u Buenos Ajresu, bogati veleposjednik, biznismen, ali i političar. Zahvaljujući takvom očevom bogatstvu i utjecaju od najranije dobi imala je priliku školovati se u najboljim školama. Prva je bila u rodnoj Argentini, Northlands School, gdje je maturirala 1988. godine, a onda je, najviše zbog oca, odlučila upisati ekonomiju na Katoličkom fakultetu u Argentini.

Susret u Njujorku

Magisterij je odlučila završiti u Americi, a potom je počela raditi u najvećim internacionalnim finansijskim kompanijama u Argentini, Njujorku i Briselu. A da tamo nije završila samo zbog utjecajnog oca, govorile su i izvršne pozicije na koje je bila postavljana zbog svog znanja. Tokom života i rada u Njujorku, za Dresdner Kleinwort Benson, Maksimu su pozvali u Španiju, na tradicionalnu proljetnu zabavu u Sevilji, koja je na kraju za nju bila sudbonosna.



Upravo u Sevilji upoznala je holandskog princa, ali na samom početku nije izgledalo da će se među njima roditi ljubav. Naime, iako su se dogovorili da će je on posjetiti za dvije sedmice u Njujorku, budući da mu se jako svidjela, Maksima je do tada već zaboravila kako on izgleda, a on joj ni u jednom trenutku nije otkrio da je zapravo princ. No, to nije značilo ništa, jer su na tom susretu u Njujorku u potpunosti „kliknuli“ i sredinom 1999. godine počeli svoju vezu. Ipak su je neko vrijeme držali u tajnosti.

Za sve je kriv djed Bernard

Postojale su priče kako je sve, zapravo, osmislio i proveo u djelo Viljemov djed, princ Bernard (Bernhard), koji je tražio pravu ženu za svog unuka, te je sve dogovorio sa svojim argentinskim prijateljem, Maksiminim ocem Horheom, kako bi se njih dvoje upoznali. Prvi put snimljeni su zajedno u avgustu 1999. godine, kada je veza već bila poprilično ozbiljna, no Maksima svojim roditeljima nije željela otkriti njegov identitet.

