Kourtney Kardashian po treći se put udaje za Travisa

Među uzvanicima našli su se i Machine Gun Kelly, koji se pojavio u odijelu životinjskog uzorka i s ružičastom bojom kose, a na brod talijanske modne kuće Dolce & Gabbana uskočio je s pjevačem Blink-182 Markom Hoppusom i njegovom suprugom Skye.

Travis je viđen u tamnom odijelu i bijeloj košulji s crnom leptir mašnom, a Kourtney je odabrala kratku bijelu vjenčanicu i veo s čipkastim detaljima. Uz nju je ‘pucala od ponosa’ majka Kris Jenner, koja je zablistala u svjetloružičastoj toaleti s pernatim detaljima.

Nakon ceremonije vjenčanja trebala bi slijediti zabava na terasi dvorca daleko od znatiželjnih očiju turista i paparazza.

Ceremoniju vjenčanja sponzorira talijanska modna kuća Dolce & Gabbana, a ovo je treći put da su se Kourtney (43) i Travis (46) ‘vjenčali’. Par je imao svoje prvo malo vjenčanje u Los Angelesu nakon dodjele Grammyja prošlog mjeseca i legalno se vjenčao prošle nedjelje u Santa Barbari u Kaliforniji, piše Jutanji.hr.

#Kravis is married! And we all need to take a moment for #Kourtney’s insaneee veil 😱 The DRAMA!!! 🥀 pic.twitter.com/OB3RetTZDp

— morgan mackenzie evans (@themizfactor) May 22, 2022