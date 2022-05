Žao mi je što ovo moram saopštiti…’: Apokaliptično upozorenje Engleske banke o onome šta nas čeka

Guverner Engleske banke danas je dao “apokaliptično” upozorenje da bi se zalihe hrane mogle suziti, a cijene rasti zbog rata u Ukrajini. Andrew Bailey upotrijebio je frazu koja bode oči jer je priznao da je situacija “vrlo, vrlo teška” dok inflacija raste.

I unatoč razgovorima o tome treba li koristiti povećanje kamatnih stopa kako bi se inflacija stavila pod kontrolu, Bailey je priznao da “ne možemo puno učiniti oko 80% toga”.

Uobičajeno rezervisani šef Banke rekao je da su “Ukrajina i Rusija na neki način veliki rizik”, uključujući rizik od daljnjeg šoka cijena energije ako se prekine opskrba plinom i naftom.

Obraćajući se Odboru za riznicu Commons-a, dodao je: “Bojim se da je ono kako ću zvučati, pretpostavljam, prilično apokaliptično, riječ je o hrani.

“Dakle, bio sam u Washingtonu na proljetnom sastanku MMF-a Svjetske banke… tamo smo imali ukrajinskog ministra finansija… Moram vam reći da mislim da je ovo velika briga.

“Zato što mislim da je ministar finansija rekao dvije stvari – jedna je da Ukrajina ima hrane u zalihama, ali je trenutno ne može izvesti.

“Drugo, dok je bio optimističan u pogledu sadnje usjeva, kao što znate, Ukrajina je glavni dobavljač pšenice i… ulja za kuhanje… nemamo načina da to isporučimo kako stvari stoje i postaje sve gore.

“To je velika briga – i ne moram vam samo reći da je to velika briga za ovu zemlju, to je velika briga i za svijet u razvoju. Oprostite što trenutno zvučim apokaliptično, ali to je velika briga.”

Ova izjava došla je nakon što je osudio tvrdnje da nije reagovao na rasuću inflaciju tvrdeći: “Ne možemo predvidjeti stvari poput ratova.”

Bailey je rekao da su kritičari imali koristi od “retrospektive” budući da se suočio s brojkama koje pokazuju nevjerovatnu inflaciju od 7 posto sa stopom koja je naginjala na 10 posto – unatoč zadatku Banke da je zadrži na 2 posto.

Predsjednik odbora Mel Stride rekao mu je: “Čini se da je sposobnost Banke da predvidi inflaciju bila prilično loša već neko vrijeme.”

Rekavši mu da su kritičari optužili Banku da “spava za volanom”, Stride je rekao guverneru kako vjeruju da su “trebali učiniti više na monetarnoj strani mnogo ranije, nadići inflaciju, da su bili pametniji u onome što su učinili”.

Ukazujući na “šokove” na strani ponude kao što su zaostaci u isporuci, kineska politika “nultog Covida” i ruska invazija na Ukrajinu, rekao je zastupnicima: “Ne možemo predvidjeti stvari poput ratova, to stvarno nije u našoj moći – nisam siguran da je to nečija moć , stvarno.”

Raspravljajući o faktorima koje Banka koristi kada gleda na ekonomiju, rekao je: “Svjetske cijene pšenice porasle su za nešto manje od 25% otkako mislim da smo bili ovdje na prošlom ročištu.

“Dakle, koristimo te cijene i naravno te cijene će stoga uključivati pogled na to što bi se moglo razvijati. Ali moram vam reći na temelju onoga što smo vidjeli tokom prošle godine – i vraćajući se na našu raniju raspravu – postoji mnogo neizvjesnosti, puno neizvjesnosti oko ove situacije.”

Dodao je da su spot cijene prirodnog plina pale tokom posljednjih mjesec dana, ali terminske cijene – na kojima se temelji gornja granica računa za energiju – nisu.

Predviđajući još jedno veliko povećanje računa 1. oktobra, rekao je: “Bojim se da ćemo kasnije ove godine imati prednost u tome”,prenosi Depo

Dodao je: “Više je nego neugodno, pokušat ću smisliti riječ koja je još stroža od te – vrlo teško vrijeme je pred nama.

“Predviđati inflaciju od 10% i onda reći… ne možemo puno učiniti oko 80% toga. Mogu vam reći da je to izuzetno teška pozicija u kojoj smo se našli. Moramo prepoznati stvarnost situacije s kojom se suočavamo.”

