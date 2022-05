ALEKS OBJELODANILA SVOJE GOLE SLIKE: Sve radi zarad PLASMANA? Otkrila da više nije u vezi sa Dejanom!

Voditeljka Ivana Šopić okupila je zadrugare za crni sto i najavila prvi snimak u kom je bilo prikazano kako Aleksandra Nikolić priča loše o svom dečku Dejanu Dragojeviću sa Sandrom Rešić.

– Rekla mi je da je postao bezobrazan, i to je sve počelo nakon svađe sa Dalilom, ja nisam shvatila u tom momentu šta je ona htela da kaže, rekla je da je on bezobrazan – počela je da priča Sandra Rešić.

– Ne, osetila sam se kao da je on svestan situacije da sam ja zagrizla previše, kao da ga zamaram sa tim, nije mi objasnio na pravi način. Dovede me do te faze, nije to normalno – pričala je Aleks.

– Je li normalno da se požališ Sandri? – pitala je voditeljka.

– Ne, ona nije od mene dobila podršku, ovo je bio prvi put da se ona meni obrati i to sa dve rečenice – ubacila se pevačica.

– Ja samo smatram da je ona trezvena i razmišlja hladne glave, ja komuniciram i sa Đedovićem, ja nju znam dugo, ovo nije prvi put da se ja njoj žalim – nastavila je Aleks.

– Aleks, to nije normalno jer Dejan sa njom ne priča, ako pričaš ne treba sa njom, ja njega sada razumem, tu su pale teške reči, iako oni neće ništa loše da kažu – ubacio se Miki.

– Ovo je klasično čupanje, čupa se oko Dalile i Filipa, iz svake situacije će da kaže da sam ja promenio zbog toga i toga. Ja se isto ponašam, ja tri ipo meseca objašnjavam – počeo je da priča Dejan.

– Više me ne zanimaš – odbrusila je Aleks.

– Pritom, toliku su u komunikaciju i ne smeta joj, a ja da počnem sa Sandrom, ona bi bila ljubomorna. Mi smo pre neki dan bili, ja nju ljubim, ona meni kaže zašto je baš sad ljubim. Ona stalno nešto gde da li ja zbog ovoga ili onoga. Nemoguće je da ona danas bude pored bazena i da joj niko ne smeta. Znači da joj nije stalo do ljubavi. Ja ti ne odgovaram, opet bezobrazluk. U radiju je rekla da ja nju pravim lošom, kaže nije imala loše postupke, sa Osmakčićem ušla u vezu nakon dva dana, Mihiću bacala stvari u bazen… Mene je sramota da ponovim reči koje kaže da joj neko govori, a niko joj ne govori – pričao je Dragojević.

– Ona nema šta da priča sa Sandrom, da su dobre, pa hajde, ona priča kako Dejan nju ne voli, ona je isfabrikovala celu priču. Prvo se vadila kako gleda Dalilu, sada izmišlja da je ne voli. Da li te gleda, ili hvatao pi*ku, samo raspale kurv*tine traže razlog. Normalne sednu i objasne, to je normalno. Ako ja kažem da ne radi to i da ne ide na bazen, ona ide prva – počeo je da priča Mića.

– Ja njemu nisam dvadeset dana govorila. Ja sa Dejanom više nisam u vezi, on mene kulira – prekinula ga je Aleks.

– Aleks zna neke stvari, bliži se kraj, to što imaš gole slike je itekako vau, treba da objasniš neke stvari, ali ti sada udaraš po njemu – drao se Mića.

– Da, imam gole slike i šta – ustala je Aleks.

– Ja sam te podržao da uđeš u vezu sa njim, da bi ti bila normalna, te seljačke fore mami kući, budi neko ko je normalan – vikao je Mića.

– Dejane, ti si juče pitao Aleks što je sa tobom u vezi? – pitala je voditeljka Dragojevića.

Dejan DragojevićFoto: Youtube Printscreen/Zadruga Official

– Ja ne znam šta ona radi, kada uđe u ovo ludilo. U kazinu nije ustala i rekla šta je šta, ja bih lepo rekao i objasnio. Kaže da kada smo išli u Amidži, ubacuje ljude neke, pritom, onda kaže da joj nisam poklanjao pažnju. Ja sam rekao da sam ja taj koji trpi i kljuca – vikao je Dejan.

– Ovaj dečko je pričao da želi da kopa svoju rupu, ja svoju, kaže da nema kvalitete, da ništa nisam pokazala – ustala je Aleks.

– Dođe kutija cigare, ona uzme svoju, ja svoju. To znači da ona odvaja, tako da neću ni ja da dajem svoju lopatu njoj. Nemoj da imaš ništa ispod kreveta, nemojte ići u rijaliti i hvatati momke sa skupim autom. Hoću i ja pare, ali dajem ljubav… Tokom žurke sam pitao šta je, vidim da ne mogu ništa, pokušavao sam da rešim problem, pitam je da li je bila iskrena na bini ili ne. Sumnja je bila, ona nije došla i rekla to i to – vikao je Dejan.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

Facebook komentari