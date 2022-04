Muslimani večeras obilježavaju Lejletu-l-kadr, noć vrijedniju od hiljadu mjeseci

Muslimani u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu sutra će obilježiti jednu od najvažnijih noći u islamskom kalendaru, noć Lejletu-l-kadr – najodabraniju noć u godini, prema islamskom učenju, vrijedniju od hiljadu mjeseci, prenosi Anadolu Agency (AA).

Lejletu-l-kadr nastupa u akšam, u srijedu 27. aprila 2022. godine.

“Uistinu, mi smo ga spustili u Noći kadra! A znaš li ti kakva je to Noć kadra? Noć kadra od hiljadu mjeseci je bolja! U njoj, po dopuštenju njihova Gospodara, silaze meleki zajedno s ruhom zbog svakoga emra. Spas je ona sve dok ne svane zora.” (El-Kadr, 1-5)

”Ispunjeni nadom, postizanjem stepena takvaluka, milosti, opraštanja grijeha i zaštite od džehennemskoga azaba, kroz dovu, kao vid vertikalnog i postom kao potvrdom horizontalne komunikacije, dvadeset sedmu noć ramazana dočekujemo kao krunski dragulj na tadžu vjernika“, navedeno je u saopćenju Uprave za vjerske poslove pri Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.

Istaknuto je kako je to noć Božije milosti, a ljudske potrebe, Božije upute i čovjekove radosti.

“U toj ramazanskoj noći sve se određuje i propisuje, spušta i uzdiže, otvara i zatvara, otkriva i zaogrće, daruje i obveseljava, približava i spaja“, navedeno je u saopćenju.

To je noć časti, noć najveće vrijednosti i priznanja, noć kada se odigrao najznačajniji događaj od samoga početka ljudskog roda do danas, spoj višeg i nižeg svijeta, spoj Neba i Zemlje – objava Kur’ana i silazak upute cijelom čovječanstvu, kako bismo bili na pravom putu. Objava najveličanstvenije knjige, koja je vodilja svim muslimanima do dana sudnjega dana. Noć kada je milost Svevišnjeg spuštena svim svjetovima. Noć “Lejletu-l-kadr”, kako je Kur’an naziva. U trenucima ove noći jačamo svoju duhovnu moć i zahvaljujemo Allahu, dž.š., što nas učini pripadnicima ummeta časnog.

Kur’an ovu noć naziva i “Lejletu-l-mubareke”. U tom smislu poslanik, s.a.v.s, kaže: “Onome ko provede noć Kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će mu oprostiti sve prethodne grijehe”.

Ova noć moći je prilika kakva se samo jednom u toku cijele godine pojavljuje. Stoga je ona, zaista, za iskrene muslimane, velika hedija.

Iz činjenica i uputa Božijeg poslanika, a.s., saznajemo da nije određeno kad tačno pada ova sudbonosna noć, jer je mudrost uzvišenog Allaha tako htjela, a znamo da do mudrosti Njegovih djela ljudski um ne dopire.

Međutim, do insana je da tokom cijelog mjeseca ramazana, a naročito u njegovoj zadnjoj trećini, čini ibadet, moli Allaha, dž.š., za oprost.

Jedan zanimljiv podatak o tome da se radi o 27. noći ramazana, kako većina islamskih učenjaka smatra, jeste taj što se u suri El-Kadr nalazi trideset riječi, a dvadeset sedma riječ je ‘ona’ (hije).

Mladi iz ove mubarek noći treba da ponesu saznanje da se prvih pet ajeta Kur’ana koji su objavljeni Muhammedu, s.a.v.s., dok je boravio u pećini Hira, odnose na jednu temu, a to je nauka i u njima se naglasak stavlja na jedno sredstvo i način stjecanja znanja, a to je čitanje. Tako je čitanje postalo početak i osnov ovog veličanstvenog Božanskog programa i upute.

“Na globalnom planu, ova noć je bolja od hiljadu mjeseci, a hoće li to biti na našem pojedinačnom planu sudbonosna noć, noć prekretnice u našem životu, noć našeg buđenja, aktiviranja, žustrog kretanja naprijed, ili još samo jedna obična noć u nizu, to zavisi od nas“, navedeno je u saopćenju.

U povodu nastupanja mubarek noći Lejletu-l-kadr Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Gazi Husrev-begov vakuf organiziraju centralnu svečanost 27. noći mjeseca ramazana prije teravih-namaza, u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu.

Program će početi u 20:45 sati, a tom prilikom vaz će kazivati vrhovni poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović, a program će izvesti poznati učači Kur’ana i ilahija.

