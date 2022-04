U Njemačkoj održan protest podrške Ukrajini: Tišina ubija

U glavnom gradu Njemačke Berlinu je održan masovni protest podrške ratom pogođenoj Ukrajini, javlja Anadolu Agency (AA).

Stotine ljudi okupilo se na trgu “Bebel“ na demonstracijama koje su organizovala ukrajinska i sirijska udruženja u znak protesta protiv rata u Ukrajini.

Uz zastave Ukrajine, Sirije i Gruzije, demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo “Zaustavite rat“, “Uvedite Rusiji embargo na naftu i gas“, “Zaštitite Ukrajinu“, “Tišina ubija“ i “Teško oružje Ukrajini, odmah“.

Učesnici protesta su u obraćanjima istakli da je ruski predsjednik Vladimir Putin u Siriji i Gruziji radio slične stvari oni koje sada čini u Ukrajini.

-Vidjeli smo da Rusija ne želi mir. Ako se to nije naučilo u posljednjih šest godina i invazijom na Siriju, vidjeli smo to i u proteklih 50 dana u Ukrajini. Međunarodna zajednica je mogla barem uspostaviti zonu zabrane letova u Siriji kako bi manje civila umrlo. Nisu to tada radili. Ista izdaja sada se čini protiv Ukrajine, rekao je jedan od organizatora protesta Tarek Alaovs (Tareq Alaows).

Nakon skupa na trgu, demonstranti su marširali centrom Berlina, uzvikujući parole poput “Rat ne poznaje granice“, “Ne trgujte sa Rusijom“ i “Asad i Putin su krivi“.

S druge strane, u brojnim njemačkim gradovima danas su organizirane i Uskrsne parade. Najmasovniji skupovi su bili u Berlinu, Hanoveru, Minhenu, Kelnu, Lajpcigu, Štutgartu i Duizburgu.

Facebook komentari