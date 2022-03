Drašković: Srbija i dio BiH putinizovani

Hitler je pred ukidanje Austrije rekao da je Austrija historijska greška i da su Austrijanci historijska greška i da ta greška mora biti ispravljena. to isto je rekao Putin, doslovce, da su Ukrajina i Ukrajinci histroijska greška koja mora biti ispravljena. Nameće se još jedna paralela – pred upad u Sudete 1938. Hitler je rekao da on u Sudete ulazi sa namjernom da zaštiti ugroženi njemački svijet. Putin je rekao da ulazi u Ukrajinu sa namjerom da zaštiti ugroženi ruski svijet u Donbasu, ali i u cijeloj Ukrajini. Hitlerovo konačno rješenje jevrejskog pitanja bilo je njeihovo istrebljenje. Možda je sličan i scenarij za Ukrajince, da milioni njih budu napustili Ukrajinu, a već su je milioni napustili, da stotine hiljada budu odvedene u Rusiju u koncentracione logore, da im se država razbije, da praktično nestane Ukrajine i da do Dnjepra sve bude Rusija, a da ostatak, krnjatak od Ukrajine bude neka satelitska država kojom će se vladati terorom.”

Ističe da nikada KGB i crne strukture diktature, terora nisu imale takvu neograničenu moć kao u Sovjetskom savezu prije Gorbačova.

“Dakle u zemlji koja je bila tamnica, u državi logoru. Oni žele državu logor za sebe. Rusi sada ne mogu srušiti Putina i KGB. Zato što je propaganda stravična. Rusi ne mogu ništa da vide kao u doba Sovjetskog saveza niti šta da čuju otkako je počela invazija na Ukrajinu. Oni slušaju jednu stravičnu propagandu satkanu isključivo od mržnje i laži. Mislim da je veoma teško naći išta što je i od istine u toj ruskoj propagandi. Nevjerovatno je kad gledate Russia Today ili Sputnjik šta sve možete da vidite. 75% ruskog naroda je, prema anketama, sluđeno. Ovo je jedna užasna lobotomija i ispiranje mozgova, ali vjerujem, dovoljno bi bilo samo tri dana da Rusi saznaju istinu i došlo bi do prerastrojke u Kremlju jer ruski narod je veliki narod i narod istinoljubaca. Mislim da bi se oslobodili takvog režima.”

Sovjetski savez je država logor

Drašković navodi da Putin ne krije da mu je ambicija obnavljanje Sovjetskog saveza.

“Ne vjerujem da će se usuditi da ider na tri baltičke države iz dva razloga. Prvi je što su one u NATO alijansi, a drugi što su sve tri okupirane od strane Crvene armije u onome periodu kada su Hitler i Staljin bili saveznici. Mislim da je Gruzija ugrožena. Već je dio Gruzije oduzet preko Abhazije i Osetije. Pridnestrovlje je pocijepana Moldavija. Vjerovatno je sva Moldavija meta. Meta su sve bivše azijske zemlje Sovjetskog saveza osim jedne. Mislim da če Azerbejdžan da zaobiđu. To su ambicije. Ukrajine neće biti, Bjelorusija se već vratila. Dakle Sovjetski savez – država logor.”

Smatra da Srbija mora pristupiti NATO-u i EU.

“NATO je izbor puta, a EU je putovanje i bezbjednost tog putovanja. Meni nije jasno ko je Putin danas. Ovo je neki drugi čovjek. Milorad Dodik je ne tako davno javno govorio da je za BiH u NATO alijansi, da je u Srebrenici počinjen genocid. Javno je zagovarao pomirenje, jedinstvo tih nesrećno zavađenih ljudi u BiH. On danas govori sve suprotno. On je u svemu poništio samog sebe. Možda je to i nije on, možda je dvojnik. Možda su u Moskvi nekakvim inžinjeringom napravili nekog drugog čovjeka, ali nešto slično se dogodilo sa Vladimirom Putinom.”

Na pitanje ide li Srbija natraške ukoliko zvanična politika ne osuđuje agresiju Rusije na Ukrajinu, odgovara: “Formalno osuđuje zato što je država glasala u Generalnoj skupštini UN-a za osudu te invazije, agresije Rusije na Ukrajinu. Međutim, Srbija je danas vjerovatno jedina država u Evropi u kojoj je stepen javnoispoljavajući podrške toj agresiji nevjerovatan. Prosto je strašno pratiti televizije sa nacionalnom frekvencijom. Meni se čini da oni kličući Putinu zapravo kliču Slobodanu Miloševiću.”

Zašto već sada NATO alijansa nije u BiH?

Drašković kaže da mu je želja da se Srbija oslobodi sankcija koje joj je uvela KGB-ovska Rusija.

“Srbija je pod tim sankcijama odavno. Srbija je putinizovana. Vjerovatno 80% Srba je za Vladimira Putina. Ta putinizacija Srbije traje odavno. Putinizacija je zapravo jedno najprimitivnije, gotovo robovsko oduševljavanje Rusijom koje idu dotle da se plašim kad bi sutra ove ruske trupe iz Ukrajine, sa sve razbojnicima iz Sirije i Čečenije, krenuli i na Srbiju ja mislim da bi ih ovdje stotine hiljada dočekali sa cvijećem. Deputinizacija je prvorazredni nacionalni zadatak.”

Ističe da se plaši da se dešavanja iz Ukrajine mogu preliti na Zapadni Balkan.

“Plašim se dodatnog zbog sporog reagovanja Zapada, prije svega NATO alijanse. Ja nemam neke velike nade u EU da može spriječiti neku nesreću. Jedini branilac Evrope i njene slobode je NATO alijansa. Zašto već sada NATO alijansa nije u BiH? Zašto se ne učini sve da Bosna što prije uđe u NATO alijansu? To bi bila najveća usluga samoj Srbiji i njenoj budućnosti. Srbija ne može da rizikuje da bude ono što je prognozirao Toma Nikolić, da bude crna rupa na evropskom ćilimu.”

Smatra da je i Republika Srpska putinizovana.

“Isto kao i Srbija, isto kao i Crna Gora.”

Ukrajina, ako može biti odbranjena, biće odbranjena samo u Moskvi

Ističe da je najveća krivica što u ovom regionu nema stabilnosti na Evropskoj uniji i SAD-u.

“Koplja se lome i nikako da se prelome u pravom smjeru da u BiH ljudi slobodno glasaju, da mogu slobodno Bošnjaci da glasaju za Hrvata, Hrvati za Bošnjaka, Bošnjaci za Srbina, Srbi za Bošnjaka. Ne, postavljene su nekakve religijske i etničke pregrade i u osnovnom ljudskom pravu. Nije to legitimno predstavljanje, to je nacizam. Hrvatska podržava nacizam.”

O odnosu Hrvatske i Srbije kaže da će ovi događaji upućivati ove dvije zemlje jednu na drugu mnogo brže i mnogo bliže nego što se to dešavalo.

“Neće sukob u Ukrajini prestati ni za mjesec dana, ni za godinu, ni za deset godina. Vjerovatno će i sankcije i stroga podjela svijeta na demokratski i na autoritarni trajati sve do nekakvog Raskoljnikova koji će se pojaviti u Moskvi. Do nekakvog novog Gorbačova. Ukrajina, ako može biti odbranjena, biće odbranjena samo u Moskvi,pišu Vijesti

Drašković navodi da je srpski svet kopija ruskog svijeta.

“To nije opasnost. Mislim da i taj ruski svijet sada pokazuje svoje nakazno lice i svoju užasnu suštinu u Ukrajini.”

