Obilježena 28. godišnjica zatvaranja logora Heliodrom

Udruženje logoraša Mostar obilježilo je 28. godišnjicu raspuštanja logora takozvane Herceg-Bosne na

lokalitetu Heliodorom. Bez obzira na želju da cvijeće polože pored same zgrade nekadašnjeg logora, to je

mostarskim logorašima i ovog puta uskraćeno, i to odlukom rektora Sveučilišta Mostar Zorana Tomića,

pa je pošta stradalim odata u blizini zgrade, kod kapije kampusa koji danas pripada Sveučilištu.