‘Muškarci mogu da doje’: Dr. Perišić šokirao izjavom

Gostujući u jutarnjem programu, dr Perišić je istakao da je za djecu i majke dojenje jako važno, a da do gubitka mlijeka često dolazi i zbog stresa koji imaju porodilje.

“Dva horomona koje žena luči, prolaktin i oksitocin u hipofizi i to je interesantan spoj. Kada je beba na dojci, signal ide na hipofizu i mozak tada luči dva hormona, to je toliko snažno dejstvo, što je dokaz da veličina grudi ne djeluje na proizvodnju količine mlijeka”, rekao je on.

“Stres je glavni faktor da se količina mlijeka kod majki smanji”, istakao je on.

I otac i majka mogu da doje?

“Ja sam tokom studiranja od profesora dobio informaciju da je moguće da majka kada usvoji dijete koje sisa, a prethodno nije rađala, može da ima mlijeko i podoji ga”, naveo je on.

Obrazložio je da je za to zapravo odgovorno stimulisanje bradavice, te da to utiče na hipofizu, ali i da su takvi slučajevi veoma rijetki.

“Takođe, postoji situacija i da je otac stavljao dijete na svoju dojku, kada je mliječna žlijezda, hipofiza dobra, dojenje je moguće, pa su sve krize koje na primjer majke imaju sa mlijekom prolazne”, istakao je on.

Majčino mlijeko značajno i za odrasle

“U majčinom mlijeku postoji sekretorni imunoglobin, to je antitijelo koje se nalazi u krvi a u mlijeku je. U jednom mililtru majčinog mlijeka ima 100 puta više leukocita nego u krvi, a ti neutrofili i leukociti kada uđu kod odraslih i djece oni brane organizam, to je veoma moćno sredstvo u odbrani.

Zaključuje da odrasli ne bi trebalo da svakodnevno konzumiraju majčino mlijeko, ali da nije štetno ako ga i probaju.

