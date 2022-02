FRA IVO MARKOVIĆ: “Čović je u RS-u okrutno uvrijedio žrtve; Ali on iza sebe ima veliki dio bosanskih Hrvata koji to podržavaju, koji ne vole ovu Bosnu

Kaže da je Dragan Čović iz Narodne skupštine RS-a okrutno uvrijedio žrtve.

“Treba imati na umu da je oko 200.000 Hrvata istjerano iz RS-a. 5% ih je samo ostalo. Mnogi su pobijeni, mnogi su istjerani iz svojih kuća gdje nije bilo ratnog djelovanja i drugo, otvoreno valja reći – Republika Srpska je genocidna tvorevina. Nastala na genocidu, na zlu. Bez imalo kajanja, bez imalo isprike i ovako vode velikosrpsku politiku prema Bosni. I u takvo mjesto, u takvu Republiku odlazi Dragan Čović i kaže čuvajte ovo. To je zaista okrutno i razumijem ovakve reakcije. Spomenuo bih i nešto drugo. Nije on lud, zna on šta radi. Ima on razloge zašto je to rekao. On ima iza sebe veliki dio bosanskih Hrvata koji to podržavaju, koji ne vole ovu Bosnu. Krivnja je u nacionalnim odnosima, prije svega krivnja je u SDA nacionalističkoj bošnjačkoj islamskoj politici. Oni pokušavaju napraviti Bosnu da bude bošnjačka, islamska, a ovo je multinacionalna zemlja. I u takvoj zemlji kako SDA, onaj najdesniji dio, pokušava napraviti ljudi ne žele živjeti”.Ističe da se ljudi iseljavaju jer nemaju zdrav ambijent za život.

“Nemaju sigurnu perspektivu i onda kažu idem gdje će mojoj djeci biti sigurnije. Ima puno ljudi koji bi se vratili u RS i pokušali su se vratiti, ali su naišli na brojne prepreke i praški su istjerani. I Čovićbi trebao itekako postaviti pitanje zašto se ljudi ne vraćaju u RS. Opstruira se povratak. Nigdje se ne investira gdje žive ti Hrvati, ništa se ne pomaže. Dakle tu je glavni ambijent. A i ovaj drugi, da se takoreći Hrvatima jednostavno Bosna ogadila. Opet idem na SDA, da je njima izabran taj Komšić, izabran voljom drugog naroda i Hrvati ga ne shvataju svojim. To je strašno politički. Pa Bosna može živjeti samo ako se ljudi u njoj osjećaju ravnopravo i prihvaćeno. Ako se osjećaju ugroženi onda je to užasan ambijent,prenosi Federalna.

Facebook komentari