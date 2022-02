POSLIJE STABILNOG PERIODA DOLAZI NAGLA PROMJENA: PROČITAJTE KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE TOKOM VIKENDA

U subotu u Bosni i Hercegovini oblačno. U nizinama u Bosni se očekuje kiša, a u višim područjima snijeg. U Hercegovini rijetko su moguće slabe padavine. Smanjenje oblačnosti u noći na nedjelju. Vjetar slab. U jutarnjim satima jugo koje će promijenuti smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4 stepena, na jugu zemlje od 5 do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8 stepeni, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. U večernjim satima slabija kiša u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0 stepeni, na jugu zemlje do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10 stepeni, na jugu zemlje do 14 stepeni. prenosi hayat

