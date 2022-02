PADAT ĆE, ALI NE PREVIŠE: ZA VIKEND BI SE MOGLI IZNENADITI VREMENOM

Protekle noći mnoga mjesta Bosne dobila su par cm bljuzgavice, dok su nizine Hercegovine prošle bez snijega iako je lokalno bilo pojave susnježice. U višim, planinskim krajeva konkretniji snijeg i tu je palo lokalno 15-20 cm novog snijega. Najviše snijega je palo na istoku i jugoistoku zemlje. prneosi “Hayat“.

U nastavku današnjeg dana(utorak) uz pretežno oblačno vrijeme lokalno će u naletima biti slabije susnježice i snijega, većinom u Bosni. Krajem dana i navečer sa sjeverozapada postepeno smanjenje oblačnosti.

Srijeda nešto sunčanija, toplija tokom dana ali i ne posve stabilna. Tokom dana razvojem oblačnosti lokalno pljuskovi kiše, ledenih zrnaca, susnježice i snijega. U srijedu jutro hladno uz nešto jači mraz. Jutarnja temperatura većinom -10 do -2°C, dnevna 2 do 8, lokalno do 11°C.

U četvrtak bez padavina uz pretežno sunčano vrijeme i malo hladnije tokom dana nego u srijedu. U petak i za vikend više sunčanog vremena iako je moguće da u subotu bude povećane oblačnosti koja rijetko može donijeti malo padavina. Većinom ugodno toplo uz temperature lokalno do 15°C.

Facebook komentari